Auf Social Media geht dieses Rezept durch die Decke. Wir wollten wissen, kann die Wassermelone wirklich mit Thunfisch mithalten?

Sie brauchen dafür:

1 kleine Wassermelone, die ihr so schneidet, wie ihr das mögt. Schmeckt beispielsweise als “Sashimi” oder auch als Einlage in einer Poke Bowl

Die Melone mit etwas Salz bei mittlerer Hitze in eine Pfanne geben und mindestens 10 Minuten braten. Ab und zu umrühren.

1 TL Sesamöl

5 EL Sojasauce

2 EL neutrales Öl

1 Noriblatt, zerbröselt

eine Marinade anrühren und 3-5 Stunden, besser über Nacht im Kühlschrank marinieren.

Dann die Wassermelone aus der Marinade nehmen, abtropfen lassen. Wer mag wälzt den “Thunfisch” in Sesamkörnern und serviert ihn als Sashimi auf Reis oder in einer Poke Bowl.

