Kürbis-Flammkuchen

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Zubereitungszeit: 10 Minuten + ca. 10 Minuten Backzeit

Zutaten für 4 Portionen

Flammkuchenteig

125 g Weizenmehl Type 405 oder Dinkelmehl Type 630 (oder glutenfreies Mehl) + bei Bedarf etwas mehr zum Bestäuben

1⁄2 TL Backpulver

1⁄2 TL Salz

60 ml Wasser

2 TL Olivenöl

Belag

100 g veganer Frischkäse (Natur oder Kräuterfrischkäse)

125 g Hokkaido-Kürbis, entkernt, in sehr feine Scheiben geschnitten

1 kleine rote Zwiebel, in feine Scheiben geschnitten

50 g Räuchertofu

Salz

gemahlener schwarzer Pfeffer

1 TL Olivenöl

1–2 EL Kürbiskerne

Zum Garnieren

2 Feigen, in Scheiben geschnitten (oder anderes Obst wie Äpfel, Birnen, Weintrauben)

Petersilie (oder andere frische Kräuter wie Thymian, Oregano, Rosmarin)

Flammkuchenteig

1. Den Backofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze vorheizen, dabei ein Backblech mit hineingeben.

2. In einer Schüssel Mehl, Backpulver und Salz miteinander vermischen. Dann Wasser und Öl hinzufügen und mit einem Holzlöffel verrühren, bis der Teig zusammenklumpt. Dann mit den Händen weiterkneten, bis ein glatter Teig entsteht, und diesen zu einer Kugel formen. 3. Den Teig auf einem Stück Backpapier (oder einer leicht bemehlten Arbeitsfläche) mit einem Nudelholz zu einem großen Oval ausrollen. Dann den Teigboden auf das heiße Backblech im Ofen legen.

Belag

1. Den veganen Frischkäse auf dem Teig verteilen, dabei einen kleinen Rand frei lassen, und dünn mit Kürbis- und Zwiebelscheiben belegen. Dann den Räuchertofu darüber- bröseln, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Öl beträufeln.

2. Zum Schluss mit Kürbiskernen bestreuen und den Flammkuchen im vorgeheizten Ofen etwa 10 Minuten knusprig backen. 3 Anschließend aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Mit Feigenscheiben belegen und mit Petersilie bestreuen. Sofort servieren und genießen.

Tipps

Die Schale vom Hokkaido-Kürbis ist essbar. Wenn man eine andere Sorte verwendet, muss man den Kürbis eventuell noch schälen. Man kann die Gemüse- und Obstsorten nach Belieben austauschen. Der Teig sollte möglichst dünn ausgerollt werden, sonst wird er nicht richtig knusprig. Auch Kürbis und Zwiebel sollten in möglichst dünne Scheiben geschnitten werden. Man kann dieses Rezept auch mit Trockenhefe anstelle von Backpulver zubereiten. In diesem Fall den Teig mindestens 5 Minuten kneten, dann abdecken und 30 Minuten ruhen lassen, bevor man ihn ausrollt.

