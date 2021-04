Ostern ist uns fast genauso wichtig wie Weihnachten. An den Feiertagen halten wir inne, denken vielleicht mal an das vergangene Jahr und denken an die, die uns lieb sind. In diesem Jahr gestalten sich die Ostertage vielleicht ein bisschen anders. Aber dennoch wollen wir die Feiertage so gut es geht genießen. Und deshalb haben wir zehn ganz leckere Brunchideen für Sie. Denn auch, wenn wir in diesem Jahr nicht in großer Runde feiern, können wir uns kulinarisch etwas Gutes tun.