Cambridge-Studenten wollen nur noch veganes Essen in der Mensa haben

Ernährung Cambridge-Studenten wollen nur noch veganes Essen in der Mensa haben

von Tibor Martini An Universitäten gibt es inzwischen oft vegane oder vegetarische Mahlzeiten. Studenten an der noblen Cambridge-Uni gehen einen Schritt weiter: Dort soll es gar kein tierisches Essen mehr geben.

An der Elite-Uni von Cambridge deutet sich eine kleine Revolution an: Nach einer Umfrage unter Student:innen soll es dort in Zukunft keine Mahlzeiten mit tierischen Produkten mehr geben. Das berichtet unter anderem der "Guardian".

Den Berichten zufolge hatte die Studentenvertretung der Uni schon mehrere Wochen darüber beraten, alle tierischen Produkte aus Kantinen und Cafétarias auf dem Campus zu verbannen. Unterstützt wurde die Diskussion um die Zusammensetzung der Mahlzeiten unter anderem von der Tierrechtsorganisation "Animal Rebellion". Bei der nun folgenden Abstimmung war das Votum dann eindeutig: 72 Prozent der Student:innenvertreter sprachen sich für die Änderung am Speiseplan aus.

In Cambridge bereits seit 2016 kein Rind- und Lammfleisch mehr

Wie schnell es mit der Umsetzung des Plans geht, ist noch unklar: Zwar zeigt sich eine Sprecherin der Uni laut "Guardian" durchaus gesprächsbereit und lobt die "nachhaltige Lebensmittelpolitik", die schon bisher "darauf abzielte, pflanzliche Optionen aktiv zu fördern, nicht nachhaltigen Fisch von der Speisekarte zu streichen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren." Außerdem würde sich die Uni über Vorschläge von Studierenden und Mitarbeitern immer freuen. Auch ein Mitglied der Lobby-Gruppe "Cambridge’s Plant-Based Universities" lobt die bisherigen Aktivitäten der Uni. So habe sich Cambridge bereits 2016 dazu entschieden, kein Rind- und Lammfleisch mehr anzubieten.

Ob nun bald auch die letzten Bestandteile von Fleisch und Fisch aus den Kantinen verschwinden, steht nach dem Votum allerdings noch nicht endgültig fest: Diese Entscheidung kann nur die Uni selbst treffen. Eine Ausnahme gilt zudem für die 31 Colleges der Uni: Über die dortigen Speisepläne wurde mit der aktuellen Abstimmung noch nicht entschieden.

Quelle: "Guardian"