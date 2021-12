Herta wusste, wie es geht. Sie lebte vor, was heute viele Ernährungsgurus predigen: Sie ernährte sich gesund, bewegte sich viel und kultivierte eine positive Lebenseinstellung. Sie wurde 104 Jahre alt, blieb bis ins hohe Alter kerngesund – verschont von Arthrose, Herz-Kreislauf-Problemen, Diabetes. "Mein Oma hat mir vorgelebt, wie man in Gesundheit älter wird", so der fränkische TV-Koch. Wie gesunde Ernährung gelingen kann, ohne dass dabei der Genuss flöten geht, das zeigt Herrmann in seinem neuen Kochbuch "Weil's einfach gesünder ist".

Auf den ersten Blick wirkt es reichlich extravagant, was Oma Herta einen reichhaltigen Ernährungsplan nannte. Mal abgesehen von dem täglichen Sauerkrauttrunk, frühstückte die Dame zwar ausführlich und das mit ordentlich Körnerbrot, ansonsten übte sie sich aber in Bescheidenheit. Mittags aß sie nur eine Kleinigkeit (auf keinen Fall Nudeln), am Nachmittag ein Stücklein Käsekuchen (ohne Boden) und am Abend, da gab's zum Rotwein meist fast nichts. Bei genauerer Betrachtung war das eine hochmoderne Diät. Herta praktizierte nicht nur intermittierendes Fasten, ohne zu wissen, was das ist, sie griff ganz selbstverständlich zu gesunden Lebensmitteln. Sie setzte unter anderem auf heimische Superfoods, komplexe Kohlenhydrate und Fermentiertes.

Alexander Herrmanns "kulinarischer Erste-Hilfe-Kasten"

"Was man seinem Körper 'einverleibt', ist das, wovon er lebt und leben muss", so Herrmann. Die Lebensmittel sind Treibstoff, haben Einfluss auf unser physisches und psychisches Wohlbefinden. Er führt aus, was intuitive Ernährung bedeutet, worauf der Einzelne achten kann und welche Lebensmittel die Könige im Supermarktregal sind. Das neue Kochbuch, es sei sein "kulinarischer Erste-Hilfe-Kasten".

Aber nicht nur das. Das Buch ist auch eine Anleitung zum gesunden Schlemmen in 70 Rezepten — ob zum Start in den Tag, kleine Mahlzeit oder Hauptgericht. Der Sauerkrautsaft ist übrigens nicht dabei, dafür aber ganz wie es einem Sternekoch gebührt, klanghafte Rezepte wie geeister Matcha-Tee mit Pfefferschaum, Trofie mit Avocadopesto, Pistazien und geschmolzenen Tomaten oder lackierte Entenbrust mit Sanddorn oder Safranhonig und Kürbis.

"Weil's einfach gesünder ist: Über 70 geniale Genuss-Rezepte von Frühstück bis Abendessen" von Alexander Herrmann ist im Dorling Kindersley Verlag erschienen, 224 Seiten, 24,95 Euro.

