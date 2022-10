24 Gläser mit Gewürzen und Gewürzmischungen für die ganze Familie hat Ankerkraut in seinem aktuellen Family & Friends Adventskalender versteckt.

von Jan Sägert Erst die richtigen Gewürze machen viele Gerichte zu einem echten Leckerbissen. Im Ankerkraut Family & Friends Adventskalender 2022 stecken 24 bunte Lieblingskreationen für Fisch, Fleisch, Gemüse und mehr. Der stern hat schon mal reingeschnuppert.

In der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" legten Anne und Stefan Lemcke 2016 den Grundstein für eine der eindrucksvollsten und erfolgreichsten Start-up-Storys der vergangenen Jahre, die in einer Garage ihren Anfang genommen haben soll. Die Investoren um Ralf Dümmel, Frank Thelen und Co. waren Feuer und Flamme für die feinen Würzmischungen der beiden Hamburger, stiegen ein und öffneten die Schatulle. Und die Lemckes trafen mit ihren Kreationen den Nerv von Millionen Hobbyköchen und -köchinnen. Mehr als 100 Mischungen zum Grillen, Kochen, Backen und Trinken hat Ankerkraut mittlerweile im Programm. Dazu gibt's Kochbücher, große und kleine Küchenhelfer und Kaffeespezialitäten.

Ihr Gewürzschrank platzt jetzt schon aus allen Nähten? Das ist schlecht. Denn das eine oder andere Glas aus dem Ankerkraut Adventskalender Family & Friends 2022 würde darin eine gute Figur abgeben. 24 verkorkte Gläschen mit den Lieblingskreationen der Ankerkraut Family & Friends verstecken sich in diesem vorweihnachtlichen Gewürzregal. Der stern hat ein bisschen in den Überraschungsboxen geschnüffelt. Wie vielfältig die Mischungen sind, wer sich darüber freuen könnte und ob es sich lohnt, dafür ein paar verstaubte Gewürzdöschen zu opfern, verraten wir im folgenden Artikel.

Ankerkraut Adventskalender 2022: Der erste Eindruck

Mächtige sechseinhalb Kilogramm ist das Family & Friends Paket schwer. Damit ist schnell klar: In den 24 Boxen stecken Original Ankerkraut-Gläser, wie es sie auch einzeln zu kaufen gibt. Jede der Boxen ist mit einem maritim-weihnachtlichen Motiv und (große Überraschung) einer Zahl zwischen 1 und 24 illustriert. Dazu gibt's einen mysteriösen weißen Umschlag. "Öffnen auf eigene Gefahr", steht drauf. Uns ist nichts passiert. Das Begleit-Booklet im handlichen DIN A6 Format enthält je ein Rezept zu jeder der 24 Würzmischungen. Wer keinen Bock auf Spoiler hat, öffnet das Briefchen einfach erst an Heiligabend. Und wird überrascht sein, welche Promis sich in der Ankerkraut-Küche ausgetobt haben und ihr Rezept verraten.

Der Kalender selbst ist als eine Art Steckkasten designt. Die 24 Pappboxen mit den Würzmischungen stecken passgenau in quadratischen Schubfächern und werden nach vorn herausgezogen. Auf der Fensterbank oder dem Sideboard sollten mindestens 53 Zentimeter Platz sein, denn so breit ist der Family & Friends Adventskalender. In der Höhe sind es 36 Zentimeter. Mit den etwas nach vorn herausragenden Boxen ist der Kalender zudem zehn Zentimeter tief. Sämtliche Korkengläser sind randvoll mit dem Würz-Mix. Das Gewicht variiert je nach Mischung zwischen 70 und 115 Gramm.

Ankerkraut Adventskalender 2022: Wer den Inhalt der 24 Würzmix-Gläschen in der eigenen Küche ausprobieren und verköstigen möchte, lässt sich am besten vom beiliegenden Rezept-Booklet inspirieren. © stern

Vorsicht Spoiler: Das ist drin im Family & Friends Adventskalender

Für die mehr oder weniger fantasievollen Namen der 24 Würzkreationen haben vermutlich einige Köpfe geraucht. Sie heißen etwa Pit Powder, Porkalypse, Honey Kong, Alter Grieche oder Umami Voraus! Wirklich schlau wird man daraus erst mal nicht, wenngleich geübte Hobbyköche zumindest erahnen könnten, worum es sich im Gläschen dreht. Das ist schön verkorkt und versiegelt. Ganz feine Näschen schnuppern auch durch den Korken, in welche kulinarische Richtung es geht. Die Zutaten und welches Stück Fisch, Fleisch oder Gemüse man letztlich mit der Mischung verfeinern kann, steht auf der Rückseite jedes Glases. Zwölf davon deklariert Ankerkraut als Gewürzzubereitung oder Mischung würzender Zutaten für Fisch oder Fleisch. Dazu kommen fünf Kreationen mit Salz, wobei selbiges bei Honey Kong ganz mutig mit Honigpulver und Zucker vermählt wurde.

Ebenfalls spannend ist eine Gewürzzubereitung mit Rauchsalz, geräucherten Paprika und Jalapeño sowie Muskatblüte und dem aus dem Orient bekannten Sumach. Damit gehört das japanisch angehauchte Umami Voraus! zweifellos zu den exotischsten Mischungen im Ankerkraut Adventskalender Family & Friends 2022. Wer es scharf liebt, sollte es mal mit "El Loco" probieren. Denn in Box Nummer 17 steckt ein feuriger Mix aus Pfeffer, Chiliflocken, Jalapeño und Kakaopulver. Doch auch Fans von Eintöpfen, Salaten, Grillgemüse oder scharfen Marinaden finden in diesem Adventskalender würzige Inspiration.

Unsere Top 5 Mischungen im Kurz-Check

Vadouvan by Ali Güngörmüs // Mix aus getrockneten Zwiebeln, Knoblauch, Kreuzkümmel und Fenchelsaat, grob gemahlen für Fisch, Fleisch und Gemüse.

// Mix aus getrockneten Zwiebeln, Knoblauch, Kreuzkümmel und Fenchelsaat, grob gemahlen für Fisch, Fleisch und Gemüse. Umami Voraus! // Rauchsalz, Tomaten- und Steinpilzpulver, dazu orientalisches Sumach und Muskatblüte, den Schärfekick liefert ein Hauch von Jalapeño, würzig, salziger Rub fürs Grillen von Fisch, Geflügel und Gemüse, aber auch Marinaden.

// Rauchsalz, Tomaten- und Steinpilzpulver, dazu orientalisches Sumach und Muskatblüte, den Schärfekick liefert ein Hauch von Jalapeño, würzig, salziger Rub fürs Grillen von Fisch, Geflügel und Gemüse, aber auch Marinaden. El Loco // verrückter Mix aus Tomatenchips, Kakaonibs, Chiliflocken, Jalapeño, Zimt und mehr, scharfes Zeug für Dips, Saußen oder Beilagen.

// verrückter Mix aus Tomatenchips, Kakaonibs, Chiliflocken, Jalapeño, Zimt und mehr, scharfes Zeug für Dips, Saußen oder Beilagen. Spongebob Pineapple Curry // exotische Mischung für fruchtige Currys, mit Ananas- und Currypulver, etwas Chili, Rohr- und Kokosblütenzucker

// exotische Mischung für fruchtige Currys, mit Ananas- und Currypulver, etwas Chili, Rohr- und Kokosblütenzucker Honey Kong // Honig meets Cayennepfeffer, süß-scharfe Kreation, um Grillgemüse oder deftigen Spare Ribs den kulinarischen Kick zu verpassen.

Spoiler Ende: Wie steht's um die Haltbarkeit?

Selbst die feinsten Würzmischungen verlieren mit der Zeit das Aroma, das sie aus- und die zu verfeinernden Gerichte anmacht. Einmal geöffnet, entweicht nach und nach all das, was Fisch, Fleisch oder Salat den entscheidenden Kick geben soll. Die Würzmischungen im Ankerkraut Adventskalender Family & Friends sind laut Stempel mit einer Ausnahme mindestens bis Sommer 2025, also knapp drei Jahre haltbar. Jedenfalls bei unserem Testexemplar. Für ein Gläschen garantiert der Hersteller die beste Qualität nur bis Sommer 2023.

Fazit: Lohnt sich die Family & Friends Edition?

Der Ankerkraut Family & Friends Adventskalender 2022 glänzt durch seine Vielfalt und die hochwertige Aufmachung. Exklusiv ist der Inhalt aber nicht. Denn die Würzmischungen sind allesamt auch einzeln und zumeist in deutlich größeren Abpackungen im Handel erhältlich. Im Test gefiel uns besonders, dass sich Ankerkraut beim Adventskalender für die kleinen Korkengläser entschieden hat. Trotz teils kleiner Mengen sind die Würzmischungen viel mehr als nur ein Probierer. Bei vielen benötigt man nämlich nur wenige Esslöffel, um ein Gericht zu verfeinern. Schön: Die Dosierungsempfehlung steht auf der Rückseite jedes Gläschens. Kauft man sich die 24 Würzmischungen einzeln, bekommt man zwar mehr Inhalt, muss aber auch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Auf den Kilopreis pro Gewürz umgerechnet, landet man nach unserer Rechnung bei einem Warenwert von knapp 108 Euro. 24 kleine Korkengläser schlagen mit knapp 24 Euro zu Buche. Kurzum: Der Ankerkraut Adventskalender Family & Friends ist mit knapp 100 Euro auch preislich ein guter Deal.

