Selten haben wir so viel Zeit im eigenen Heim zugebracht wie jetzt. Zwischen Homeoffice und Sofa schlägt, so die Meinung von Ärztin und Buchautorin Anne Fleck, nun die Stunde für elementare Fragen. Was zählt wirklich? Und wie wichtig ist Gesundheit und Gesundheitsvorsorge?

Bewusste und gesunde Ernährung ist für die Ernährungsexpertin im Kampf gegen das Virus und für eine gute Immunabwehr das A und O. Sie hat in ihrem Kochbuch nachgeschlagen und ein Lieblingsrezept für die Corona-Zeit herausgesucht: Das Kurkuma-Kokos-Hähnchen.

Kurkuma-Kokos-Hähnchen mit Macadamianüssen

Ein Wohlfülrezept, das gleichzeitig gesund ist und den Körper stärkt, ist dieses Hähnchen-Gericht mit Kurkuma, Kokos und Macadamianüssen.

Einkaufsliste für zwei Personen:

1 Brokkoli (450 g, geputzt 300 g Brokkoliröschen)

2 gelbe Paprikaschoten (insg. 350 g, geschält und geputzt 200 g)

2–3 rote Zwiebeln (insgesamt 120 g, geschält 100 g)

1–2 Knoblauchzehen (geschält 5 g)

250 g Hähnchenbrustfilet

20 g Kokosöl

4 TL Salz

150 ml Fleisch-, Hühner- oder Gemüsebrühe

100 ml Kokosmilch

2 TL gemahlenes Kurkuma

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1–2 Prisen Chiliflocken oder Cayennepfeffer (nach Belieben)

25 g geröstete und gesalzene Macadamianusskerne

Tipp: Hochprozentige Kokosmilch (70–90 Prozent Kokosnussanteil) ohne Bindemittel und Zusatzstof ist viel ergiebiger und wird entsprechend mit etwas Brühe verdünnt. Übrig bleibende Kokosmilch gut durchrühren, portionsweise in kleine Gefrierdosen à 50 ml oder 100 ml füllen und einfrieren.

So kochen Sie das Lieblingsrezept nach

Brokkoliröschen abschneiden, in mundgerechte Stücke teilen, abbrausen und abtropfen. Danach die Paprikaschoten schälen, halbieren, entkernen, abspülen und in knapp ein Zentimeter dicke Streifen schneiden. Die Zwiebeln schälen, längs halbieren und in Streifen schneiden, danach die Knoblauchzehe(n) schälen und hacken.

Das Hähnchenbrustfilet von Fett und Sehnen befreien, kalt abspülen, trocken tupfen und quer zur Faser in Streifen schneiden. Das Kokosöl in einer Pfanne erhitzen. Die Fleischstreifen salzen und im heißen Öl bei mittlerer bis hoher Hitze drei bis vier Minuten anbraten, bis sie goldbraun sind, dabei öfter wenden. Das Fleisch auf einen Teller legen, abdecken und beiseite stellen.

In 30 Minuten fertig

Die Brühe mit der Kokosmilch verrühren. Das restliche Kokosöl in der gleichen Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin unter Rühren bei mittlerer Hitze kurz, etwa ein bis zwei Minuten, anbraten. Brokkoli zugeben und zwei Minuten rühren und braten. Die Paprikastreifen hinzufügen und eine weitere Minute anbraten.

Den Knoblauch einrühren und mit der Brühemischung ablöschen. Aufkochen und abgedeckt fünf Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse knapp gar ist. Das Fleisch zugeben und zwei Minuten in dem Gemüse erwärmen. Die Kurkuma einrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und nach Belieben mit den Chiliflocken schärfen. Zum Schluss die Macadamianüsse grob hacken und über das Gericht streuen.

Das Rezept entstammt dem Kochbuch "Schlank! Für Berufstätige", das im Becker Joest Volk Verlag erschienen ist.