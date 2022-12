Zu besonderen Anlässen stehen in Italien Anolini auf dem Tisch: Was die Teigtaschen so besonders macht

von Denise Snieguolė Wachter In Parma gilt das kulinarische Gesetz: Zu besonderen Anlässen stehen Anolini auf dem Tisch! Das Gericht ist mehr als nur eine Suppe.

Anmutig gleiten die sonnengelben Teigtaschen in die klare Hühnerbrühe: Anolini, die Weihnachtsspezialität aus Parma. Sie sind dort ein Festessen. In der Emilia-Romagna werden sie in brodo, in heißer Brühe, serviert. Dabei sind die Parmigiani nicht so streng: Anolini darf man das ganze Jahr über essen. Ob man vor Hitze zerläuft oder vor Kälte bibbert – in Parma gilt das kulinarische Gesetz: Zu besonderen Anlässen stehen Anolini auf dem Tisch!