Asiatische Küche: So kochen Sie Ramen, Reissuppe und Co. authentisch nach

Reissuppe mit knusprigem Tofu, Pilzen und Ingwer



Sämige Reissuppe oder Congee ist in ganz Asien weit verbreitet. Sie ist sehr magenschonend und trotzdem sättigend und somit ein idealer Einstieg am Morgen. Natürlich kann man Reissuppe nicht nur zum Frühstück genießen, sie schmeckt den ganzen Tag. In jedem Fall solltest du eine Mischung aus Jasminreis und Klebreis verwenden. Nur mit Jasminreis geht es zwar auch, die Suppe wird dann aber nicht so sämig. Basmatireis ist für Congee nicht geeignet, er ergibt keine angenehme Konsistenz. Gut ist es, den Reis vor dem Kochen im Mörser leicht zu zerstoßen, das verleiht der Suppe eine seidige Textur



Zubereitungszeit 40 Minuten plus mind. 60 Minuten Einweichzeit

Für 4 Personen



Für die Reissuppe

180 g Jasminreis

60 g Klebreis*

1⁄2 TL Salz

1,5 l Gemüsebrühe



Für die Einlagen

1 Pck. fester Tofu Natur (200 g)

250 g gemischte Pilze (z. B. Shiitakepilze, Kräuterseitlinge, Austern- pilze, Enoki)

4 Stängel Koriander

1 Handvoll Thai-Basilikum*

2 rote Chilischoten

2 Frühlingszwiebeln

1 daumengroßes Stück Ingwer

4 EL Öl zum Braten, nach Bedarf etwas mehr

2 EL helle Sojasauce plus etwas mehr zum Servieren

grob zerstoßener schwarzer Pfeffer



vegan, frei von raffiniertem Zucker

*erhältlich im Asiamarkt oder online



• Für die Reissuppe beide Reissorten in ein Sieb geben und gründlich waschen, um den Reisstaub zu entfernen. In eine Schüssel geben, mit Wasser bedecken und mindestens 60 Minuten oder auch über Nacht einweichen.

• Für die Einlagen Tofu in etwa 1 cm große Würfel schneiden. Pilze putzen und in mundgerechte Stücke schneiden oder zerteilen.

• Koriander und Thai-­Basili­kum waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Chilis waschen, entkernen und in Ringe schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Röllchen schneiden. Ingwer schälen und in feine Stifte schneiden.

• Eingeweichten Reis in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen, dann in einem Mörser sanft zerstoßen. Die Reiskörner sollen brechen, aber nicht breiig werden. Den zerstoßenen Reis zusammen mit Salz und 1 l Gemüsebrühe in einen Topf geben, langsam erhitzen und nur leicht köcheln lassen.

• Die Reismischung ständig behutsam mit einem Holzspatel umrühren, um ein Anbacken am Topfboden zu verhindern. Die Suppe sollte eindicken, aber immer flüssig bleiben. Sobald sie dicke Blasen wirft, etwas von der restlichen Brühe angießen. Wenn die Reiskörner weich, aber immer noch erkennbar sind, ist die Suppe fertig.

• In der Zwischenzeit Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Tofuwürfel auf mittlerer Stufe rundum braten, bis sie hellgoldbraun sind. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

• Pilze in die Tofu-Pfanne geben und bei mittlerer Hitze anbraten, dabei eventuell noch etwas Öl hinzufügen. Sojasauce darüberträufeln und 3–5 Minuten unter ständigem Wenden braten, bis die Pilze ein wenig Farbe angenommen haben.

• Die Suppe heiß in Suppenschalen füllen, Tofu und Pilze darauf verteilen. Mit Koriander, Basilikum, Chili, Frühlingszwiebeln, Ingwer und Pfeffer bestreuen und servieren. Ein Schälchen Sojasauce zum Nachwürzen dazustellen.