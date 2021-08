Sehen Sie in diesem Video: Wie man das Backpapier ohne großen Aufwand passend in die Form bekommt.

















Backpapier in die passende Form zu bringen, ist nicht immer so einfach.

Mit Hilfe eines simplen Tricks gelingt es jedem.

Zuerst das trockenen Backpapier zusammenknüllen –

anschließend wird es unter lauwarmes Wasser gehalten und etwas ausgedrückt.

Jetzt lässt es sich perfekt in die Form legen, ohne zu verrutschen

Alternativ sorgt auch etwas Öl auf dem Blech dafür, dass das Papier nicht verrutscht.

Mit diesem Trick macht backen gleich viel mehr Spaß–

und Schwierigkeiten mit dem Backpapier, gehören der Vergangenheit an.





Mehr