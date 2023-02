Mit einem Backtrennspray sollen Backformen, Waffeleisen, Pfannen etc. schneller und leichter eingefettet werden

von Anna Scheibe Zu Großmutters Zeiten wurden Backformen mit Butter eingerieben, damit der Teig nicht daran haften blieb. Heutzutage greifen immer mehr Menschen auf pflanzliche Alternativen ohne tierische Zusatzstoffe zurück – wie zum Beispiel Sprühfett: Es eignet sich zum Backen, Braten und Grillen.

Ob Backblech, Tortenring, Silikonform oder Waffeleisen: Sprühfett ist vielseitig einsetzbar und – im Gegensatz zu veganer Butter oder auch Öl – praktisch dosierbar. Durch den integrierten Sprühkopf soll ein handelsübliches Backtrennspray vor allem schwer erreichbare Stellen wie Aussparungen und Vertiefungen oder auch Ecken und Kanten mit einem dünnen Fettfilm gleichmäßig benetzen können. Dadurch sparen Hobbybäcker nicht nur Zeit ein, sondern auch Kalorien. Was Sie bei der Anwendung sonst noch beachten sollten, wird im Folgenden erläutert.

Affiliate Link -16% Backtrennspray – ohne Palmöl (200 ml) Jetzt shoppen 4,99 € 5,99 €

So wenden Sie Backtrennspray richtig an

Wie zu anfangs erwähnt, ist ein Backtrennspray vegan und enthält pflanzliche Inhaltsstoffe, meist Raps- oder Kokosöl, die den Geschmack nicht beeinflussen sollen. Es eignet sich zum Einfetten von Backformen aller Art, die aus Aluminium, Edelstahl, Glas, Gusseisen, Porzellan oder Silikon bestehen. Also auch Waffeleisen, Sandwich-Maker und Heißluftfritteusen. Das ist mit ein Grund, warum das Sprühfett beim Braten und Grillen eingesetzt werden kann: Es haftet (laut Hersteller) genauso gut auf Blechen, Pfannen und Gittern. Zur Sicherheit sollten Sie jedoch immer die Hinweise auf der jeweiligen Verpackung studieren.

Richtig angewendet, soll ein Backtrennspray bis zu 80 Prozent weniger Fett benötigen, um sämtliche Flächen einzufetten. Das macht es deutlich ergiebiger als gewöhnliche Butter – und kalorienarmer. Bevor Sie jedoch richtig loslegen, sollten Sie die wichtigsten Schritte beachten:

Reinigen Sie zuerst die Oberfläche, die eingesprüht werden soll. Schütteln Sie das Backtrennspray kräftig, bevor Sie es anwenden.

(Achtung: Je nach Hersteller ist kein Schütteln erforderlich) Verteilen Sie das Fett mit einem Abstand von 20 bis 30 Zentimetern. Halten Sie die Backtrennspray-Dose beim Sprühen immer aufrecht. Kontrollieren Sie, ob alle schwer erreichbaren Stellen benetzt sind.

Affiliate Link BBQ Trennspray zum Grillen, Braten & Backen Jetzt shoppen 9,99 €

Darum eignet sich Backtrennspray für Fondant

Obwohl Backtrennspray in erster Linie entwickelt wurde, um das Einsprühen und Einfetten zu revolutionieren, hat es noch einen positiven Nebeneffekt: Verwenden Sie Fondant, können Sie das Sprühfett unterstützend einsetzen – um die Haftung zu verbessern und Luftblasen entgegenzuwirken. Sprühen dazu einen hauchdünnen Fettfilm über Ihr Gebäck und legen die feste Zuckermasse anschließend wie gewohnt darüber. Und keine Sorge: Das Backtrennspray verändert die Struktur des Fondants nicht, da es einen geringen Flüssigkeitsanteil enthält. Sprühwasser wäre hier also keine gute Alternative.

Warnhinweis: Backtrennspray für die Gastronomie

Was Sie vor der Anwendung wissen sollten: Es gibt Backtrennsprays für den privaten, wie für den gewerblichen Gebrauch. In der Gastronomie wird das Sprühfett ebenfalls zum Einfetten – beispielsweise von Blechen – eingesetzt. Allerdings können diese Dosen Lebensmittelzusatzstoffe (zum Beispiel Propan, Isobutan oder Butan) enthalten, die leicht entzündlich sind. Dadurch besteht eine Explosions- und Verbrennungsgefahr. Insbesondere, wenn das Spray mit offenem Feuer oder glühender Kohle in Kontakt kommt. Aus diesem Grund sollten Sie beim Kauf immer auf die Sicherheitshinweise des Herstellers achten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.