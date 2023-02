Krapfen in einer Bäckerei. In Bayern experimentiert ein Bäcker nun mit Insekten als Zutat.

von Tibor Martini Erst seit wenigen Wochen dürfen in der EU auch Grillen in Lebensmitteln verarbeitet werden. Ein erster Bäcker in Bayern nutzte diese Möglichkeit direkt – und bekommt nun negative Bewertungen.

Insekten sind als Zutat in Lebensmitteln in Deutschland noch ungewöhnlich. Zu Unrecht: Schließlich sind die Tiere in anderen Teilen der Welt schon seit langem als Energiequelle beliebt, haben zudem einen geringen CO2-Fußabdruck und sind günstig zu züchten.

So ähnlich dachte sich das wohl auch Bäckermeister Ludovic Gerboin von der Bäckerei Postel im bayerischen Anzing. Er legte nach der Erlaubnis der EU direkt los und experimentierte mit "Protein-Krapfen". Deren besondere Zutat: Neben Eiern, Butter, Mehl und einer Creme aus Schokolade und Karamell enthalten die speziellen Berliner auch fein gemahlene Heuschrecken.

Aus Versehen kann man kaum in einen der Krapfen beißen: Auf Produktschildern in der Bäckerei steht groß "Proteine in Form von Insekten", so wie es auch in der EU vorgeschrieben ist. Während die Kunden vor Ort mit dem Produkt zufrieden sind und die Extra-Zutat nach eigenen Angaben zum Teil gar nicht rausschmecken, spürt die Bäckerei nun allerdings auch die unangenehmen Folgen der Experimentierfreudigkeit: Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, müssen Gerboin und sein Team nach ersten Medienberichten mit schlechten Bewertungen auf Google kämpfen.

Unter anderem wird ihnen dort vorgeworfen, gesundheitsschädlich zu arbeiten, den Status als Traditionsbäckerei verwirkt zu haben oder heimlich in allen angebotenen Produkten Insektenmehl zu verwenden. Auch am Telefon erreichen ihn krude Vorwürfe: Die Bäckerei sei "eine Marionette des Weltwirtschaftsforums" und die Regierung fördere den Verzehr von Insekten, "damit die weiter Steaks und Kaviar essen" könnten.

Die Diskussion um Insekten in Lebensmitteln scheint also weiter hitzig zu bleiben. Für Gerboin ist das aber kein Grund, um mit dem Experimentieren aufzuhören: Er lässt die Bewertungen auf Google löschen und sagt den Anrufern, dass er auch andere Meinungen respektiere. Ganz fremd werden ihm die Reaktionen nicht sein: Schon vor längerer Zeit arbeitete er in seiner Bäckerei mit Algen als Zutat.

Quellen:Bayerischer Rundfunk, "Süddeutsche Zeitung" (paid)