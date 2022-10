von Denise Snieguolė Wachter Der Rapper Prinz Pi und die Barista-Meisterin Aylin Aslan über die Magie eines guten Kaffees – und was es braucht, ihn zuzubereiten.

Mitten in der Küche steht eine Maschine in Petrol. Ihre Hebelvorrichtung sieht aus, als könnte man Münzen mit ihr prägen oder seine Armmuskeln an ihr stählen. Doch die La Marzocco Leva, so ihr Name, ist eine Kaffeemaschine. Gerade erklärt ihr Besitzer Friedrich Kautz, Musikfreunden als Rapper Prinz Pi bekannt, der deutschen Barista-Meisterin Aylin Aslan, wie man aus diesem Ding – Listenpreis für die reguläre Ausführung: mehr als 13.000 Euro – einen Espresso extrahiert. Der Kaffeeduft weht durch die ganze Küche.