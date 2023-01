Nach einem „starken“ Drink fragen

Barkeeper haben jeden Tag mit unzähligen Gästen zu tun. Einige Verhaltensweise der Kunden bringen sie auf die Palme. Auf Tiktok erzählen Barkeeper, darunter Nick (@NickAtNite) aus Florida, Clancey Brooker (@ClankyBabes) aus Australien und Hayley Kendall (@hayken412) aus Georgia, was sie richtig nervt.Einige Barkeeper berichten, dass sie gebeten werden viel Alkohol in den Drink zu machen, während sie ihn zubereiten. Verlangen Sie nur danach, wenn Sie auch bereit sind, doppelt zu zahlen.2. Keine fancy CocktailnamenBarkeeper @NickAtNite ist kein Fan von komplizierten Cocktail-Namen. „Es gab mal jemanden, der meine Zeit verschwendete, damit ich Skinny Bitch google… es ist einfach nur Vodka mit Soda.“ Ginge es nach ihm, sollte man direkt bestellen, was man in den Drink haben will.3. Die Arme auf der Bar ablegenBarkeeperin Clancey Brooker aus Australien regt sich über Gäste auf, die ihre Arme auf der Bar ablegen und sich dann beschweren, dass es dort nass ist. „Wo soll ich ihren Drink bitte machen? Ich muss sie wirklich wegscheuchen.“4. „Was ist ihr eigentlicher Job?“Viele Barkeeper berichten davon, dass sie oft gefragt werden, was sie denn wohl „in echt“ oder „eigentlich“ arbeiten. Die Frage sei rücksichtslos und beleidigend, sagt Barkeeperin Hayley Kendall. Sie habe beispielsweise einen Universitätsabschluss, habe sich aber trotzdem dazu entschieden, Barkeeperin zu sein.5. Mit Kreditkarten winkenWenn jemand zahlen möchte und dabei die Kreditkarten am Tresen rumwedelt, empfindet das Clancey Brooker als extrem nervig. Ginge es nach ihr, sollten Kunden geduldig warten, bis sie mit dem Kartenlesegerät/Bezahlmaschine da ist und erst dann ihre Kreditkarte rausholen.6. Kunden, die sagen „Überraschen Sie mich“Für Barkeeperin Rachael (@litterallysoirrelevant) aus den USA ist dieser Satz der absolute Horror. Sie weiß nicht, was der Gast mag und hat keine Lust zu riskieren, das ein Drink nicht schmeckt. Wenn jemand einen Hinweis gibt, was ihm oder ihr schmeckt, kann sie daraufhin gerne einen Drink empfehlen.7. Kunden, die nicht lesen, was auf den Bierhähnen stehtBarkeeperin Rachel mag es nicht, wenn jemand fragt, welche Biere es aus dem Fass gibt und dabei direkt vor den Bierhähnen sitzt und sieht, welche es gibt. Dasselbe gilt für Kunden, die direkt vor der Bierliste sitzen und einfach nicht lesen wollen.