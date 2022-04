So resch haben Sie Ihren Schweinebauch noch nie geknuspert. Das behaupten die Erfinder des Bavarian Rescher und stellen ihn in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" vor. Wir haben das Grilltool ausprobiert.

Zwei Krustenkenner aus Bayern wollen mit ihrem Bavarian Rescher die Herzen der Grillfans zum Knuspern bringen. In der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" brutzeln sie um ein Investment. Doch wie kross wird die Kruste wirklich? Der stern-Test.

Nur knapp hinter dem Auto ist der Grill vermutlich der wichtigste Alltagsgegenstand vieler Deutscher. Dabei gilt die Regel: Je größer die Grillfläche, desto besser. Beim Otto-Normal-Brutzler liegen immer noch bevorzugt Würstchen und Schweinenacken auf dem Rost. Grill-Gourmets experimentieren mit Smokern, indirekter Hitze oder anderen extravaganten Tools. Und genau hier wollen auch Alexander Feilen und Tobias Daniel mitmischen. Die beiden sind Griller aus Leidenschaft und haben den Bavarian Rescher entwickelt. Die Idee: Sein besonderes Design soll Fisch und Fleisch zum perfekten Garpunkt bringen und für eine außergewöhnlich knusprige Kruste sorgen. Klingt nach einem guten Plan. Doch geht die Rechnung der Brutzel-Buam aus der Nähe von Ingolstadt auf? Wir haben den Bavarian Rescher ausprobiert.

Affiliate Link BBQ Rescher Multi Grill-Rack Jetzt shoppen 19,99 €

Der erste Eindruck

Hier gibt's nicht viel Überraschendes zu berichten. Der Bavarian Rescher scheint aus einem Stück Edelstahl gefertigt zu sein. Er wirkt für ein Grilltool sehr hochwertig, ist robust und für seine Größe recht schwer. Das offizielle Wiegen ergab dann auch 554 Gramm. Die Oberfläche ist matt, glänzend und macht einen edlen Eindruck. An den Längsseiten fallen die vier V-förmigen Einkerbungen auf, wo der Schweinebauch nach dem Garen geparkt und kross gebrutzelt werden soll. Die kurzen Enden sind mit je zwei Einkerbungen versehen. Dort sollen später zwei Fleischspieße aufgelegt und mit indirekter Hitze "On point" fertiggegrillt werden. Alles in allem ist der Bavarian Rescher gut verarbeitet und erschien uns für eine zünftige Grillparty absolut geeignet.

Der Test

Unsere Speisekarte für Test des Bavarian Rescher: Drei stramme Scheiben Schweinebauch, ein Grillspieß vom Lamm nebst mit Speck ummantelten grünen Bohnen und ein klassischer Schaschlik-Spieß mit einigen rosa Brocken Schweinefleisch, Zwiebel und Paprika. Alles frisch vom Metzger um die Ecke. Wie in der kurzen Anleitung beschrieben, wurde der Grill mit Kohle befüllt. Wichtig: Ein kleiner Teil sollte frei von Kohle bleiben. Dort steht später der Bavarian Rescher. Und vor allem: Lassen Sie die Kohle richtig durchglühen. Nur so entsteht die Hitze, die Schweinebauch und Spießen so richtig einheizt. Bei uns landen zunächst die drei deftigen Scheiben Schweinbauch auf dem Rost. Diese garten wir erstmal wie von den bayerischen Erfindern empfohlen ganz klassisch.

Fisch und Fleisch soll mit dem Bavarian Rescher nicht nur perfekt gegart, sondern auch mit einer krassen Kruste veredelt werden. Klappt das? © Jan Sägert / stern.de

Schweinebauch in Scheiben

Schon nach wenigen Minuten dann der große Moment. Die Scheiben sollen vorgeröstet mit der Haut (Kruste) nach unten in den Bavarian Rescher gestellt werden. Kleiner Reminder: Der Rescher darf nicht über der Glut stehen! Weil unser Schweinebauch etwas zu dick geschnitten ist, müssen wir ein wenig quetschen. Irgendwie passt es dann aber. Schon nach "kurzer Zeit" soll die Kruste besonders resch, also knusprig sein. Und tatsächlich: Wir nehmen die Scheiben nach wenigen Minuten mit der Grillzange vom Rost. Und schon beim Anschnitt kracht die Schwarte. Auf der Haut haben sich kleine Bläschen gebildet. Der Knuspertest bestätigt den optischen Eindruck. Der Schweinebauch ist auf den Punkt gegart und die Kruste kann kaum knuspriger sein. Kurzum: Saulecker!

Grillspieße vom Lamm und Schwein

In Teil zwei unseres Tests sollen die beiden Grillspieße mithilfe des Bavarian Rescher perfekt gegart werden. Das Prozedere ist dasselbe wie beim Schweinebauch. Kohle durchglühen lassen, Fleisch auf den Grill, abwarten. Statt in die seitlichen Aussparungen legt man die Spieße danach in die Auskerbungen an den kurzen Seiten des Bavarian Rescher. Das klappte bei uns nicht. Die Holzspieße waren zu kurz. Mindestens 20 Zentimeter sollten die Spieße lang sein und selbst das reicht nur haarscharf. Hier mussten wir also ein wenig improvisieren und legten die Schaschliks diagonal auf den Bavarian Rescher. Nicht im Sinne der Erfinder, aber im Ergebnis aus unserer Sicht das Gleiche. Sowohl Lamm als auch Schwein hatten waren auf dem Teller noch saftig, was vor allem bei Schweinefleisch vielen Grillfans immer wieder Kopfschmerzen bereitet.

Die Erfinder des Bavarian Rescher kämpfen in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" um ein Investment. Kann die Kruste ihres Schweinebauchs die Gaumen der Löwen überzeugen? © Jan Sägert / stern.de

Das Fazit

Wir sind Feuer und Flamme. Der Bavarian Rescher macht genau das, was die Gründer den Millionen Grillfans in Deutschland versprechen. Sicher ist es kein Hexenwerk, Bauchfleisch mit einer knackigen Kruste auf den Teller zu bringen. Und trotzdem: Der Bavarian Rescher bekam das in unserem Test perfekt hin. Auch die Grillspieße waren auf den Punkt und schmeckten großartig. Ob das Multi Grill Rack das auch mit Fisch und anderem Fleisch schafft, konnten wir nicht überprüfen. Schön: Durch das Aufstellen tropfte das ausgelassene Fett aus dem Schweinebauch durch den Rost. Letztlich ist genau das der Trick, der die Kruste richtig resch macht. Übrigens: Nach dem Grillen landete der Bavarian Rescher in der Spülmaschine. Und auch hier machte er eine glänzende Figur.

Löwen stehen ja eher auf rohes Fleisch. Trotzdem wagen sich die Erfinder des Bavarian Rescher in der VOX-Gründershow heute Abend ab 20.15 Uhr in "Höhle der Löwen". Für ein Investment von 50.000 Euro bieten Alexander Feilen und Tobias Daniel den fünf Unternehmern um Ralf Dümmel und Judith Williams satte 20 Prozent ihrer Firma an. Wer beißt an? Oder werden die Brutzel-Buam den Löwen zum Fraß vorgeworfen?

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannten Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.