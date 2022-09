von Malte Mansholt Im Verkehr kommt oft Wut auf. In den USA ist nun ein Mann so ausgerastet, dass er einen anderen mit den Zähnen attackierte. Für seinen Arbeitgeber dürfte das zum PR-Problem werden.

Schaut man heute ins Fleischregal, stapeln sich dort neben Produkten aus Hühnchen, Rind und Schwein auch eine immer größer werdende Menge an Leckereien, die ganz ohne tierische Zutaten auskommen - und trotzdem gut schmecken. Noch vor einigen Jahren war Beyond Meat einer der großen Vorreiter in diesem Bereich. Jetzt macht ein Geschäftsführer der Firma Schlagzeilen – weil er einen anderen Verkehrsteilnehmer zu beißen versuchte.

Der Vorfall soll sich in einem Parkhaus in der Stadt Fayetteville (Arkansas) zugetragen haben, meldet die lokale Nachrichtenseite "KNWA" unter Berufung auf die dortige Polizei. Die Beamten seien wegen gegen 22 Uhr in die Garage gerufen worden und hätten dort "zwei Männer mit blutigen Gesichtern" vorgefunden, heißt es in dem Bericht.

Verkehrs-Ausraster

Demnach hatte Beyond Meats COO Doug Ramsey das Parkhaus mit seinem Ford Bronco verlassen wollen, als ein kleiner Subaru sich dazwischen quetschen wollte. Dabei stieß er wohl auch gegen das Rad von Ramseys SUV. Der COO soll daraufhin völlig durchgedreht sein. Nach Darstellung der Polizei sei er ausgestiegen und habe die Rückscheibe des anderen Wagens mit der Faust durchschlagen. Als der Fahrer dann ausstieg, ging er richtig auf ihn los.

Der 53-Jährige habe den Kontrahenten "zu sich gezogen und angefangen, auf seinen Körper einzuschlagen", berichten die Beamten. Dann habe er angefangen, in die Nase des Subaru-Fahrers zu beißen. Bei dem Biss soll er unter Umständen sogar "ein Stück Fleisch von der Nasenspitze" abgerissen haben, so die Polizei. Die Formulierung "ripping the flesh on the tip of the nose" könnte aber auch so verstanden werden, dass lediglich das Fleisch der Nase verletzt und nicht abgebissen wurde.

Dass der Streit nicht noch weiter eskalierte, lag am beherzten Eingreifen durch weitere Anwesende, die die beiden Männer voneinander trennten. Sie sagten auch aus, dass Ramsey Todesdrohungen gegen den anderen Fahrer ausgestoßen habe. Er wurde von den Polizisten umgehend verhaftet. Nun drohen Ramsey schwere Konsequenzen. Ihm werden Gewaltandrohungen und Körperverletzung dritten Grades vorgeworfen.

Die Firma schweigt

Sein Arbeitgeber Beyond Meat hat bisher nicht auf diverse Anfragen der Presse reagiert. Der Menschenbiss durch den Manager trifft den Vegan-Pionier in einer schwierigen Phase. Mit der Inflation waren auch die Produkte des Konzerns teurer geworden, der Hackersatz kostete teilweise doppelt soviel wie echtes Fleisch, meldete die "Financial Times". Seit Beginn des Jahres sanken die Verkäufe, die Firma verlor seit Jahresanfang fast drei Viertel ihres Börsenwertes. Im Vergleich zum Höhepunkt vor drei Jahren ist der Konzern gar von 13,4 auf nur noch 1,1 Milliarden Dollar eingebrochen.

Ramsey ist erst seit letzten Dezember bei Beyond Meat. Vorher hatte er seine Karriere auf Fleisch gebaut. Knapp 30 Jahre hatte er beim größten Fleischkonzern der Welt, Tyson Foods, gearbeitet, danach drei Jahre das globale Geschäft von McDonald's geleitet.

