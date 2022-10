Ein Bier-Adventskalender ist für jeden Fan des Gerstensaftes ein Muss, um die Weihnachtszeit in vollen Zügen zu genießen. Aber über welche Modelle freuen sich Biertrinker besonders?

Frühschoppen gehört am 24. Dezember für viele Familien in Deutschland zur weihnachtlichen Tradition. Logisch, denn es gibt wenig Schöneres, als an Heiligabend eine letzte Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt zu frühstücken, bevor gegen 10 Uhr in eisiger Kälte das erste Glas gehoben wird. Kenner wissen, dass so auch der jährliche Besuch in der Kirche erträglicher wird. Neben seiner Wirkung besticht Bier vor allem durch seinen Geschmack. Alt, Export, Pils oder die schier unendlichen Sorten an Craftbier – ein Leben reicht kaum aus, um sich durch alle gebrauten Köstlichkeiten zu trinken. Probieren kann man es trotzdem und wer das vorhat, der sollte sich mit einem Bier-Adventskalender die Wartezeit bis Heiligabend verkürzen.

1. Deutschland im Glas: Kalea Bier-Adventskalender

Affiliate Link KALEA Bier-Adventskalender, 24 x 0,33 L Jetzt shoppen 59,99 €

Wenn Sie sich lieber durch ganz Deutschland kosten wollen, ist der Bier-Adventskalender 2022 von Kalea der richtige für Sie. Egal ob Export, Kellerbier, Helles oder Pils: Der Kalender enthält 24 verschiedene Biere aus dem ganzen Land. Schön: Im Bier-Adventskalender von Kalea ist ein Glas enthalten. Perfekt für alle, denen der Genuss aus der Flasche nicht vornehm genug ist.

2. Fass des kleinen Mannes: Kalea Bier Adventskalender 2022

Affiliate Link Kalea Bier-Spezialitäten in der Dose Jetzt shoppen 49,00 €

Erfahrene Biertrinker wissen, dass nichts über ein frisch gezapftes Kaltschalengetränk geht. Einen Bier-Adventskalender mit integrierter Zapfanlage gibt es leider noch nicht auf dem Markt. Dafür bietet Kalea 24 Fässchen des kleinen Mannes. Zisch, klack und weg!

3. Skål! Wikinger Craft-Beer-Adventskalender 2022

Affiliate Link Wikinger Craft Beer Adventskalender 2022 Jetzt shoppen 59,99 €

Walhalla ist der Himmel der Wikinger. Zusammen mit Allvater Odin sitzen die Krieger zusammen, um ihre Kräfte zu messen, zu feiern und natürlich Bier zu trinken. Fans der Nordmänner freuen sich besonders über den Wikinger-Craftbier-Kalender der Wacken-Brauerei. In ihm befinden sich 23 Craftbiere nordischen Geschmacks und ein Bierglas. Skål!

4. Bavariashop: Bayerischer Bier-Adventskalender

In Süddeutschland gehört das Christbaumloben an Weihnachten zur Tradition. Für jedes Lob eines noch so kleinen, schiefen, krummen oder tatsächlich schönen Weihnachtsbaumes muss der Gastgeber den Lobenden einen Kurzen (meist einen Obstler) spendieren. Noch besser als der Obstler schmeckt aber natürlich bayrisches Bier. So gehört eine kleine Brauerei für örtliche Gaststuben fast schon zum guten Ton. Nirgendwo in Deutschland dürfte die Dichte an Brauereien so hoch sein, wie in Bayern – und das schmeckt man auch. Wer sich durch die verschiedenen bajuwarischen Köstlichkeiten probieren will, kann mit dem bayerischen Bier-Adventskalender beginnen. Zwar bilden die 24 Biere nur einen kleinen Teil der Brautradition ab, aber jeder fängt mal klein an.

5. Edler Genuss: Adventskalender mit Bier von BierSelect

Affiliate Link Adventskalender BierSelect - 24 Biere aus Deutschland Jetzt shoppen 64,99 €

Für Biertrinker, die viel auf sich halten, eignet sich der Bier-Adventskalender von Bier Select. Sein Design ist vornehm zurückhaltend in schlichtem Schwarz gehalten. In ihm schlummern 24 verschiedene Biere aus Deutschland, die auf ihre Verköstigung warten. Unter anderem sind Pils, Helles, Lager, Bockbier, Dunkelbier, Ale, Pale Ale und Stout im Kalender enthalten.

6. Für Cosmopoliten: Internationaler Craft-Beer-Kalender 2022

Affiliate Link Bier Adventskalender 2022, Craft Beer Jetzt shoppen 69,90 €

Weltmännischer sind Sie mit dem Craftbier-Kalender von Brausturm unterwegs. Seine Biere stammen aus Deutschland, Norwegen, USA, Schweden, Dänemark, Estland, Belgien und den Niederlanden. Laut Hersteller ist das ideal für alle, die Bier abseits der breitgetretenen Pfade probieren wollen. Insgesamt befinden sich 24 Biere mit in 0,33 Liter Flaschen in dem Kalender. Prost!

Das könnte sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.