Das Bier ist sowieso schon der Deutschen liebstes alkoholisches Getränk. Nun haben portugiesische Wissenschaftler etwas herausgefunden, was den Fans des Gebräus zusätzlich schmecken dürfte. Das Bier soll positive Effekte auf den Darm haben.

Eigentlich brauchen die Deutschen keinen Grund Bier zu trinken. 92 Liter (!) schlürfte ein jeder im Schnitt im vergangenen Jahr weg. Das sind umgerechnet rund 278 0,33-Liter-Flaschen. Kein anderes alkoholisches Getränk konnte bei solchen Mengen mithalten. Nun befeuern portugiesische Wissenschaftler:innen den Durst aufs kühle Blonde aber zusätzlich. Sie wollen in einer Studie herausgefunden haben, dass das Bierchen eben nicht nur schmeckt, sondern auch dem Darm wohl tun. Die Studie wurde nun im "Journal of Agricultural and Food Chemistry" publiziert.



Zugegeben, so richtig repräsentativ ist es nicht, was die Experten der Nova-Universität in Lissabon vorlegen. Schließlich nahmen an ihrer Untersuchung nur 19 Männer teil. Und keine Frau. Alle Männer waren gesund und zwischen 23 und 58 Jahren alt. Während der einmonatigen Studie aßen, tranken und bewegten sich die Teilnehmer so, wie sie es immer tun, bis auf eine Ausnahme. Sie wurden angehalten, jeden Abend zum Essen ein 0,33-Liter-Fläschchen Bier zu trinken. Die eine Hälfte der Gruppe genehmigte sich ein 5,2-Prozentiges, die andere Hälfte begnügte sich mit einem Alkoholfreien. Eine Kontrollgruppe gab es nicht.

Bier sorgt für gesunde Darmflora

Die Forschergruppe stellte nach Beendigung der Studie fest, dass das Bier-Experiment den Probanden gut bekam. Genauer gesagt: dem Mikrobiom, auch als Darmflora bekannt, der Teilnehmer. Denn in den Stuhlproben konnten die Wissenschaftler:innen eine Zunahme um etwa sieben Prozent von dort ansässigen Bakterien feststellen. Zudem zeigte sich ein größerer Variantenreichtum. Die Forscher:innen gehen davon aus, dass es die Polyphenole im Bier sind, die sich günstig auf das Mikrobiom auswirken. Polyphenole sind Mikronährstoffe, die natürlicherweise in Pflanzen vorkommen.



In diesem Fall stehen Hopfenpolyphenole im Fokus. Da Hopfen kaum in anderen Bereichen außer beim Bierbrauen eingesetzt wird, gelangen seine Polyphenole fast ausschließlich über das Getränk in den menschlichen Körper. Dort tragen die Mikronährstoffe demnach zum Gedeihen des Mikrobioms und damit einer gesunden Darmgesundheit bei. Bekannt ist, dass ein Mikrobiom, dass aus dem Lot ist, Auswirkungen auf den Gesundheitszustand insgesamt haben kann. So wurde eine verringerte Bakterienvielfalt unter anderem mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes in Verbindung gebracht.

Obwohl im Verlauf der Studie nur Lager ausgeschenkt wurde, dabei handelt es sich um ein untergäriges Bier, gehen die Wissenschaftler:innen davon aus, dass der beobachtete Effekt auch mit anderen Biersorten zu erzielen ist. Diese Ergebnisse sind aber mitnichten ein Freibrief für exzessiven Bierkonsum. Welche fatalen Auswirkungen kontinuierlicher Alkoholgenuss haben kann, ist inzwischen weitläufig bekannt. Viele Studien haben sich mit den Gefahren befasst und unabhängig vom Risiko einer Suchterkrankung, weitere mögliche gesundheitliche Folgen beschrieben wie Lebererkrankungen oder Bauchspeicheldrüsenentzündungen. So fand unter anderem eine US-Forschergruppe in einer weiteren Studie kürzlich heraus das bereits geringe Mengen Alkohol zu einer vorzeitigen Alterung des Gehirns und sogar zu einem Schrumpfen führen. Die frohe Botschaft für alle, denen dabei der Bierdurst vergeht: ein Wechsel auf alkoholfreie Bier könnte die Lösung sein. Die promillefreien waren der Darmgesundheit ebenso zuträglich.

Quelle: Agricultural and Food Chemistry