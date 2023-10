Auch der Bierpreis ist in den letzten Monaten gestiegen. Deshalb könnte sich ein Blick in das Angebot bekannter Discounter lohnen. Dort findet man günstiges Bier, das trotzdem in namenhaften Brauereien hergestellt wird. Woher das Bier von Lidl, Aldi und Co. kommt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei RTL.de

Lidl-Bier kommt aus Frankfurt/Oder

Bei Lidl stehen unter anderem die Biermarken Perlenbacher und Grafenwalder im Regal. Beide Biere gibt es in verschiedenen Sorten: zum Beispiel als Pils, Hefeweißbier, Radler oder in alkoholfrei. Gebraut werden die Sorten in Frankfurt an der Oder – von der bekannten Frankfurter Brauhaus GmbH. Aus der Brauerei stammt auch das bekanntere Bier Frankfurter.

Ein weiteres Bier, das es bei Lidl gibt, ist das Premium Pils Bergardier. Hinter dem Bier aus der Plastikflasche steckt die Mauritius Brauerei in Zwickau.

Oettinger-Brauerei macht Aldi-Bier

Wer Bier bei Aldi kaufen möchte, findet im Regal unter anderem die Marke Schultenbräu. Das Dosenbier wird von der Brauerei Mönchengladbach produziert – eine Zweigniederlassung von Deutschlands bekannter BrauereiOettinger. Auch die Biere der Marke Karlsquell, die es bei Aldi zu kaufen gibt, kommen dort her.

Sein helles Lagerbier Maternus Gold bezieht Aldi aus der belgischen Brauerei Martens.

Dann geh' doch zu Netto - und kauf' Bier

Eine gute Auswahl haben Bier-Liebhaber auch beim Discounter Netto. Meisterbräu und Sachsengold werden von der Mauritius Brauerei in Zwickau produziert. Grafensteiner und Königshof kommen von der Brauerei Königshof in Krefeld. Und die Marke Falkenfelser wird in der Tucher Bräu GmbH & Co. KG von der Radeberger Gruppe hergestellt.

Beim Discounter Penny gibt es die Bier-Eigenmarke Adelskrone. Gebraut wird es von der dänischen Brauerei Darguner, einer Tochtergesellschaft der Harboes Bryggerie A/S.

Billig-Bier auch bei Kaufland

Auch der Supermarkt Kaufland verkauft günstiges Bier als Eigenmarke: Stephans Bräu heißt das und wird in der bekannten Dresdner Brauerei Feldschlösschen hergestellt.

Bei dieser Auswahl dürfte wohl für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei sein.

Nachhaltigkeit Essen oder lieber nicht? Die zehn umstrittensten Lebensmittel der Welt 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Avocado

Seit Jahren ist die Avocado auf einem Siegeszug in Küchen und auf Büffets. Sie hat wertvolle Nährstoffe wie Vitamine E und K und einfach ungesättigte Öle. In den Anbauländern Mexiko, Israel und Südafrika führt der Anbau der Frucht jedoch zu Umweltproblemen - die Avocadoplantagen brauchen immer mehr Fläche. Lesen Sie mehr dazu hier. Wer nicht auf die Avocado beim Brunch verzichten möchte, sollte dann zumindest darauf achten Fairtrade-Avocados zu kaufen. Mehr

Sehen Sie in der Galerie: Rindfleisch, Kabeljau, Avocados und Soja: Manche zählen diese Lebensmittel zu ihren Lieblingen. Aber sie werfen auch große ethische und ökologische Fragen auf. Das sagt ein Experte dazu.