Blitzrezept: Herbstliche Kartoffel-Pilz-Pfanne in 30 Minuten

Saisonaler Genuss Blitzrezept: Herbstliche Kartoffel-Pilz-Pfanne in 30 Minuten

von Laura Stunz Der Feierabend ruft. Eine herzhafte Kartoffel-Pilz-Pfanne ist in 30 Minuten zubereitet, braucht nur wenige Zutaten und schmeckt wahnsinnig aromatisch. Das Rezept.

Der Herbst kann nicht nur Kürbis: Im Oktober erreicht die Pilz-Saison ihren Höhepunkt und beschert uns schmackhafte Champignons, Austernseitlinge, Pfifferlinge, Steinpilze oder "exotischere" Sorten wie Herbsttrompeten oder Schopftintlinge. Höchste Zeit also, den verschiedenen Sorten eine Chance zu geben und sie in schmackhaften, herbstlichen Rezepten zu verarbeiten.

Das herzhafte Aroma der Eukaryoten – ja, Pilze gehören nicht zur Gruppe der Pflanzen – harmoniert dabei mit vielerlei Zutaten, geht aber gerade mit Speck oder, in der veganen Variante, mit Räuchertofu eine wunderbare Symbiose ein. Dem Krönchen setzen dem ganzen noch Kartoffeln und frische Kräuter auf. Erstere verleihen der Speise eine tolle Sämigkeit, zweitere sorgen für reichlich Geschmack. Gebraten in der Pfanne entsteht ein aromatisches Gericht, das in unter 30 Minuten verzehrfertig ist. Perfekt für lange Tage, die hungrig enden.

Blitzrezept für eine herbstliche Kartoffel-Pilz-Pfanne in 30 Minuten

Zutaten für vier Portionen

500 g Champignons (Alternativ: Pfifferlinge, Steinpilze)

2 Knoblauchzehen

1 Stange Porree

1 kg Kartoffeln

100 g Speck, gewürfelt (Alternativ: Räuchertofu)

3 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

2 EL Petersilie, gefriergetrocknet

100 ml Gemüsebrühe

150 ml Sahne

1 Schuss Sojasauce

40 g Parmesankäse

Zubereitung

Champignons putzen und halbieren. Knoblauchzehen schälen und in feine Scheiben schneiden. Porree vom Grün befreien, putzen, waschen und in feine Scheiben schneiden. Kartoffeln schälen, waschen, trocken tupfen und in kleine Würfel schneiden. Speck oder Räuchertofu würfeln. Öl in einer Pfanne heiß werden lassen. Knoblauch hinzugeben und kurz anrösten. Die Kartoffeln hinzugeben und goldbraun anbraten. Speckwürfel/Räuchertofu dazugeben und 2 bis 3 Minuten mitbraten. Die Champignons und den Porree zufügen und 2 bis 3 Minuten mitdünsten. Mit Salz (nicht zu viel!) und Pfeffer sowie Petersilie würzen. Mit Brühe, Sahne und einem Schuss Sojasauce ablöschen, aufkochen und 5 Minuten köcheln lassen. Den Parmesankäse unterrühren. Alles auf Tellern servieren und mit extra Parmesan garnieren.

+++ Lesen Sie auch +++