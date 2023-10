von Laura Stunz Der Herbst ist da. Kulinarisch passen wir uns der Jahreszeit mit einem herzhaft leckeren Kürbis-Auflauf mit Hackfleisch und Feta an. Das Rezept.

Aufläufe sind in den letzten Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten, sie wurden von modernen One-Pot-Gerichten und hippen TikTok-Rezepten in den Hintergrund gedrängt. Dabei kann der gute, alte Auflauf so viel: wärmen, sättigen und nähren – vor allem, wenn er mit saisonalen Zutaten zubereitet wird.

Höchste Zeit also, die Auflaufform wieder aus dem Schrank zu holen und den Ofen vorzuheizen. Denn dieses Rezept für einen herzhaften Auflauf mit Kürbis, Hackfleisch und Feta ist in Windeseile zubereitet, schmeckt Groß und Klein und ist dabei noch unkompliziert. Das Beste: Sie brauchen lediglich eine handvoll Grundzutaten, die für den Auflauf unabdingbar sind. Haben Sie mehr Muße, zaubern Kürbiskerne, frische Kräuter und weiteres saisonales Gemüse wie Möhren, Kartoffeln oder Lauch reichlich Pepp ins Geschehen. Hier können Sie sich austoben, Ihrer Fantasie sind so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Rezept für einen herzhaften Auflauf mit Kürbis, Hack und Feta

Zutaten für vier Personen

1 weiße Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 mittelgroßer Hokkaido (800 g bis 1000 g)

3 EL Olivenöl

2 EL Tomatenmark

500 g Rinderhackfleisch

500 g gehackte Tomaten

200 g Schmand

1 TL Gemüsebrühepulver

1 TL Zucker

1 TL Thymian

1 TL Paprikapulver, rosenscharf

1/2 TL Oregano

Salz und Pfeffer

200 g Feta

2 EL Kürbiskerne

Zubereitung

Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Zwiebel und Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Kürbis halbieren, Kerne entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Etwas Olivenöl in einer hohen Pfanne erhitzen. Tomatenmark, Zwiebel und Knoblauch hinzugeben und anschwitzen. Hackfleisch hinzugeben uns krümelig braten. Dann den Kürbis in die Pfanne geben, kurz mitbraten und mit den Tomaten sowie Schmand ablöschen. Gemüsebrühe, Zucker, Thymian, Paprikapulver sowie Oregano hinzufügen, gut umrühren und aufkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles in eine Auflaufform geben. Den Fetakäse über dem Auflauf zerbröseln. Im vorgeheizten Ofen circa 25 Minuten backen. Auf Tellern anrichten und mit Kürbiskernen servieren.

+++ Lesen Sie auch +++