Gebratene Nudeln mit Ei, Hähnchen und Gemüse – ganz wie vom chinesischen Imbiss des Vertrauens. In Windeseile zubereitet, ist dieses Blitzrezept ideal für ungeduldige Gourmets.

China hat eine traditionsreiche Küche, die aufgrund der Ressourcen verschiedener Regionen vielfältig und facettenreich ist. Neben Dumplings, Dim Sum und Frühlingsrollen dürfen in keinem Fall gebratene Nudeln fehlen. Das schnelle Gericht mit buntem Gemüse, Ei und Fleisch steht auf den Speisekarte der landestypischen Garküchen. In China gehören die Garküchen auf der Straße schon seit 800 Jahren zur Esskultur. Hier ist das Essen in Blitzgeschwindigkeit zubereitet und günstig. So auch bei diesem Rezept, das in weniger als 20 Minuten zubereitet ist.

Um sich Garküchen-Stimmung in die eigenen vier Wände zu holen, braucht es nicht viel mehr als einen Wok und ordentlich viel Knoblauch. Während die Mie-Nudeln in heißem Wasser garen, schnibbeln wir uns richtig warm – schließlich lebt die asiatische Küche vor allem von ihrer Vielfalt an Gemüse. In den Wok wandert alles, was der Kühlschrank herzugeben hat. Besonders gut eignen sich Paprika, Möhren und Pilze, Brokkoli oder Sprossen harmonieren ebenfalls wunderbar mit der aromatischen Sauce aus Sesamöl und Sojasauce.

Getrocknete Shiitake-Pilze passen dank ihres kräftigen, würzigen Aromas ideal zu asiatischen Wok-Gerichten. Der asiatische Zuchtpilz muss vor der Verarbeitung in warmem Wasser eingeweicht werden. Hier gibt er einen Teil seines kräftigen Aromas an das Einweichwasser ab, weswegen es sich ideal zur späteren Würzung des Gerichtes eignet. Fangen Sie also beim Abschütten unbedingt einen Teil des Wassers auf. Knoblauch verleiht dem Gericht als eines der am häufigsten verwendeten Gewürze der chinesischen Küche einen authentischen Geschmack. Scharf angebraten entfaltet das Lauchgewächs sein unverwechselbares Aroma und sorgt zusammen mit frischem Ingwer und würzigen Lauchzwiebeln für ordentlich Pep. Als Eiweißquelle verwenden wir zarte Hähnchenbrust. Alternativ bringen Tofu oder Garnelen Abwechslung in die heimische Garküche.

Der Schlüssel zum ultimativen Nudelglück liegt zu guter Letzt im Ei. Verquirlt mit Sojasauce und Sesamöl stockt es in der Pfanne und ummantelt die übrigen Zutaten mit einer würzig-feinen Schicht. Voilà – serviert mit frischem Sesam steht das Gericht dampfend auf dem Küchentisch.

Rezept für schnelle gebratene Nudeln

Zutaten

250 Gramm Mie-Nudeln

6 getrocknete Shiitake-Pilze

6 Frühlingszwiebeln

1 daumengroßes Stück Ingwer

3 Knoblauchzehen

1 rote Paprika

200 Gramm Möhren

200 Gramm Hähnchenbrustfilet

2 Esslöffel Sesam, geröstet

1 Esslöffel Sesamöl

2 Esslöffel Sojasauce

2 Eier

Salz, Pfeffer

Zubereitung