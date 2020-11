Jan Böhmermann redet nicht nur viel, er kocht auch leidenschaftlich gern. In der neuesten Podcast-Folge von "Fest & Flauschig" teilte der Entertainer jetzt sein Bolognese-Rezept.

Dass Moderator und Entertainer Jan "Böhmi" Böhmermann ein kleiner Feinschmecker ist, ist weitreichend bekannt. In seinem Erfolgs-Podcast "Fest & Flauschig", in dem er sich mit Musiker Olli Schulz um Kopf und Kragen redet, war das vor allem in den letzten Monaten wieder vermehrt Thema. Zeitweise tauchte der Entertainer in der drehfreien Zeit tief in die Geheimnisse der asiatischen Küche ein, übte sich in chinesischen Gerichten "Szechuan Art" und rührte die Werbetrommel für selbstgemachtes Salzgemüse.

Am Sonntag führte Böhmermann mal wieder eines seiner Gerichte ins Feld. Dabei ging es nicht etwa um irgendein Nischen-Gericht oder ein Rezept für Könner, sondern um eine klassische Bolognese. Eigentlich sei er "Bolognese-technisch recht eingefahren", erzählte der Entertainer, daher habe er lange mit sich gehadert, bevor er das Rezept ausprobiert habe. Am Aufzeichnungstag sei es nun aber so weit gewesen. Das Ergebnis nannte er eine "Entdeckung".

Bolognese à la Böhmermann

Die Zutaten rattert "Böhmi" aus dem Gedächtnis herunter. Die Mengenangaben deuten darauf hin, dass hier eher für vier als für zwei Personen gekocht wurde. Der Selbstversuch zeigt, die halbe Menge reicht für zwei Personen vollkommen aus.

500 g Rinderhack

200 g Schweinemett

150 g Pancetta (Bauchspeck)

500 ml pürierte Tomaten

300 ml Brühe oder Weißwein

1 große Zwiebel

1 große Karotte

Stück Knollensellerie (etwas gleiche Menge wie Karotte)

Olivenöl

Salz + Pfeffer, bei Bedarf auch weitere Gewürze wie Basilikum





Die Zutaten für "Böhmis"-Bolognese. © privat

Böhmermanns Rezept-Vorschlag ist nichts Extravagantes - im Gegenteil. Viel mehr handelt es sich dabei um eine recht klassische Zubereitungsweise der italienischen Spezialität. Zunächst werden Zwiebel, Karotte, Sellerie und auch Bauchspeck zu einer glatten, feinen Masse kleingehäckselt. "Bis die Küchenmaschine raucht", gibt Böhmermann vor und vergleicht den Vorgang mit der Herstellung einer Würzpaste - "ein bisschen wie beim Curry, wirklich wahr".

Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Variante des Soffritto, das ist eine Gemüsegrundlage. Diese Melasse wird dann in der Pfanne mit ordentlich Olivenöl etwa 15 Minuten angebraten, bevor das Fleisch dazukommt. Nachdem auch das Fleisch eine Weile gebrutzelt hat, werden Brühe oder Weißwein und die pürierten Tomaten untergerührt. Damit ist die Hauptarbeit bereits getan.

Die Bolognese köchelt ab jetzt etwa eine Stunde vor sich hin. Die ersten 30 Minuten mit, die zweite Hälfte der Zeit ohne Deckel. Währenddessen ab und zu umrühren. Wird die Soße zu dick, kann etwas Wasser nachgegeben werden. Abgeschmeckt wird mit Salz und Pfeffer. Böhmermann verfeinert außerdem mit etwas Basilikum und Oregano. "Das ist es eigentlich", sagt er. Dazu gibt es Nudeln nach Wahl und natürlich frisch geriebenen Parmesan. "Aber vorher aus dem Kühlschrank holen, der darf nicht zu kalt sein", empfiehlt der Entertainer.