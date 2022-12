Der Bratapfel gehört zur Weihnachtszeit wie die Nadeln an die Tanne. Das Beste an ihm: Er ist fix gemacht und schmeckt so gut wie jedem. Ein schnelles Rezept für die Festtage.

Gerade an Weihnachten, wenn die Familie zusammenkommt und besinnliche Stunden miteinander verbringen will, gibt es meist einen, der nicht dabei ist: den Koch. Der wirbelt nämlich stundenlang durch die Küche, um den Liebsten ein möglichst perfektes Weihnachtsmenü zu kredenzen. Oft bedeutet das aber vor allem eines – Stress. Wohl dem, der sich zu helfen weiß. Denn es gibt sie, die Gerichte, die alle mögen und ohne großen Aufwand gezaubert werden können. Eines davon ist der Bratapfel.

Schon Theodor Storm schrieb in einem Gedicht einst: "Apfel, Nuss und Mandelkern, essen fromme Kinder gern". Aber nicht nur die. Der Nachtisch-Evergreen gehört zur Weihnachtszeit wie die Nadeln an die Tanne und ist ganz leicht gemacht. Dieses Rezept kommt mit kandiertem Ingwer. Und wem das an Extravaganz noch nicht genügt, der reicht dazu Punsch aus ausgehöhlten Äpfeln.

So werden die Bratäpfel mit Honig gemacht

Zutaten (für 4 Personen):

4 Äpfel (säuerliche Sorte, z. B. Boskop oder Braeburn)

1 EL Butter

4 EL Honig

1 EL Lebkuchengewürz

1 EL grob gehackte Mandeln oder Nüsse, kandierter Ingwer

Backofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Äpfel (am besten eine reife, mürbe, etwas säuerliche Sorte) waschen, den Deckel abschneiden und Kerngehäuse großzügig ausschneiden. Die restlichen Zutaten in einer Schüssel mischen, beginnend mit Butter und Honig. Diese Masse in die Äpfel füllen, Deckel aufsetzen. Die Äpfel in eine Auflaufform stellen und im vorgeheizten Backofen für ca. 20 Minuten braten.

"Winterglück und Weihnachtszeit: Rezepte und Ideen für die schönste Jahreszeit", Das Buch ist bei Callwey erschienen, 160 Seiten, 35 Euro.

Für das gewisse Extra

Wer den Klassiker unter den weihnachtlichen Desserts ein wenig abwandeln möchte, lässt einfach den "Deckel" weg und bröselt mit Spekulatius verfeinerte Streusel über den gefüllten Apfel. Auch Vanillesoße oder eine Kugel Vanilleeis schaden nicht.

Die extravagante Version: Überraschen Sie ihre Liebsten mit einem Punsch aus dem ausgehöhlten Apfel. © Susanne Grüters

Dazu passt: Heißer Punsch aus ausgehöhlten Äpfeln

Hierfür einfach den Deckel abschneiden, Kerngehäuse ausstechen und Fruchtfleisch großzügig herausschneiden. Äpfel eventuell unten flach abschneiden, damit ein stabiler Boden entsteht und die "Gefäße" sicher stehen. Nicht zu tief schneiden, denn die Äpfel sollten dicht halten. Für den heißen Apfelsaft Äpfel mit der Schale in Scheiben schneiden. Zusammen mit Saft (am besten naturtrüb) und verschiedenen Gewürzen (wie Zimt, Kardamom und Anissterne) erhitzen und anschließend servieren.

