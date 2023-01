von Anna Scheibe Gesunde Ernährung ist mehr als jeden Tag frisches Obst und Gemüse zu essen. Es geht viel mehr darum, den Körper mit allen notwendigen Nährstoffen zu versorgen, die er braucht – ohne dabei den Spaß am Kochen zu verlieren. Dazu passende Rezepte finden Sie in den folgenden Büchern.

Zum Jahresanfang nehmen sich viele Menschen vor, gesünder zu leben. Sie wollen mehr Sport treiben, weniger rauchen – und mehr auf ihre Ernährung achten. Leider fehlt es manch einem an der nötigen Inspiration, sein Kochverhalten (positiv) zu verändern. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass Sie den Vorsatz an den Nagel hängen müssen, immerhin gibt es etliche Kochbücher über gesunde Ernährung, die Ihnen passende Rezepte für die ganze Familie liefern. Sechs davon stellen wir Ihnen im Folgenden einmal genauer vor.

1. Iss besser: Einfach gesund kochen

2021 mit dem deutschen Kochbuchpreis ausgezeichnet, soll dieser Spiegel-Bestseller den Spaß am Kochen neu entfachen: Während der Corona-Pandemie wurde die Sendung "Iss besser" im NDR ausgestrahlt. Darin zu sehen waren der Hamburger Spitzenkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl, die gemeinsam Ernährungsirrtümer entlarvt, neue Trends aufgezeigt und gesunde Lebensmittel vorgestellt haben. In dem gleichnamigen Buch soll es dem ungleichen Team gelungen sein, "wertvolle Ernährungstipps zu liefern, die zugleich die Lust am Kochen hochleben lassen", lautet das Urteil der Kochbuchpreis-Jury.

2. Gesund und fit mit Frank Rosin

Frank Rosin ist nicht nur für sein großes Mundwerk bekannt: Der berühmte Sternekoch ist auch ein Meister seines Fachs. Ob Hafer-Mandel-Granola, Sushi-Bowl oder Iced-Matcha-Tee mit Apfel – in seinem Buch ("Gesund und fit mit Frank Rosin: Erfolgreich abnehmen mit dem persönlichen Ernährungsprogramm vom Sternekoch") verrät der berühmte TV-Koch 75 gesunde wie alltagstaugliche "Schmackofatz"-Diät-Rezepte. Frank selbst hat es bereits geschafft, durch die Kombination aus Intervallfasten und einer Low-Carb-Ernährung stolze 15 Kilo zu verlieren. Wie ihm das gelungen ist, erfahren Sie in seinem Buch.

3. Gesund essen durchs Jahr

Wer sich abwechslungsreich ernähren möchte, stellt sich jeden Tag die Frage: Was esse ich heute? In diesem Kochbuch über gesunde Ernährung dreht sich deshalb alles um einen saisonalen Speiseplan: Im Frühling soll gefastet werden, damit der Körper entgiften kann. Im Sommer hingegen stehen erfrischende Gerichte im Vordergrund. Im Herbst gilt es, das Immunsystem zu stärken. Und im Winter wird veranschaulicht, wie man Lebensmittel länger haltbar machen kann. Alles in allem liefert die Lektüre von GU "Gesund essen durchs Jahr" leckere Tipps für eine abwechslungsreiche und saisonale Ernährung.

4. Das vegane Familienkochbuch

Allein in Deutschland ernähren sich über 1,5 Millionen Menschen ab 14 Jahren vegan – das geht aus einer aktuellen Statistik (Stand 2022) hervor. Da Geschmäcker bekanntlich verschieden sind und Kinder wie Erwachsene unterschiedliche Lebensmittel bevorzugen, beschäftigt sich dieses Kochbuch mit veganen Rezeptideen für die ganze Familie. Ob Tiramisu mit Erdbeeren, Spaghetti Caprese mit Nuss-Käse oder Zitronengras-Kokos-Suppe: In diesem veganen Familienkochbuch über gesunde Lieblingsgerichte für Groß und Klein ist für jeden etwas Passendes dabei.

5. Genial gesund: Superfood for Family & Friends

Jamie Oliver ist für seine schnellen und einfachen Rezepte mit nur wenigen Zutaten bekannt. Der verheiratete TV-Koch ist selbst Vater von fünf Kindern. Er weiß also bestens Bescheid, was die Kids von heute gerne essen. Ob zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen: In seinem Buch "Genial gesund: Superfood for Family & Friends" dreht sich alles um gesunde Rezepte (Schnelle Küche, gesunde Klassiker, Salate, Currys, Eintöpfe, aus dem Ofen, Pasta, Risotto und Suppen) für Singles, Paare, Familien oder Freunde, die – in gewohnter Manier – superschnell zubereitet werden können und natürlich superlecker sein sollen.

6. Head full of Herbs

Auch dieses Buch über gesunde Ernährung wurde mit dem Deutschen Kochbuchpreis ausgezeichnet: Die beiden Autorinnen von "Head full of Herbs" haben sich zur Aufgabe gemacht, Clean Eating neu zu interpretieren. Dabei herausgekommen ist ein 320-Seiten-dickes Kochbuch mit über 140 vegetarischen, pescetarischen, veganen, laktose- und glutenfreien Rezeptideen für gesunde Gerichte – wie zum Beispiel Kürbis-Kokos-Risotto; Zitronengras-Curry mit grünem Gemüse und Reisnudelsalat mit Rote-Bete-Hummus. "Vom Frühstück über Pizza und Pasta hin zu Fisch und Meeresfrüchten ist für jeden was dabei", sagt die Jury.

Quelle: Deutscher Kochbuchpreis, Statista

