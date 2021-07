Der Lockdown hat Gastronomen schwer zugesetzt – eine hohe Impfquote kann erneute Schließungen verhindern. Deshalb will ein erster Restaurantbetreiber nun vollständig Geimpfte belohnen.

Wer "Glück" hatte und aus guten Gründen mit der Corona-Impfung bereits früh dran war, oder wer besonders fix mit seinem Termin war, nachdem die Priorisierung aufgehoben worden ist, darf sich bald über leckere Belohnungen freuen: Vollständig Geimpfte können einen deftigen Bonus bekommen. Die Aktion soll vorerst bis Ende August laufen.

Peter Pane, eine besonders in Norddeutschland verbreitete Restaurantkette, will alle, die "sich bereits vollständig haben impfen lassen und somit automatisch einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Corona sowie einen möglichen weiteren Lockdown leisten", belohnen, und zwar mit einem ganzen Menü. "Im-Menü-Sierung" heißt die Gratis-Aktion. Montags bis freitags zwischen 11 und 15 Uhr können alle, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt und die somit voll immunisiert sind, gegen Vorlage einer Impfbescheinigung einen Klassik-Burger mit wahlweise Fritten, Coleslaw oder Nachos ordern – umsonst. "Dazu wird einer der hausgemachten Durstlöscher serviert", so Peter Pane. Der Burgerpatty kann dabei entweder aus Rindfleisch, Landhuhn oder, vegetarisch, aus Süßkartoffeln und Amaranth bestehen.

Ein Burgermenü als Dankeschön für Solidarität

"Wir möchten durch unseren Beitrag Anerkennung zeigen und uns bei all denjenigen bedanken, die sich bereits haben impfen lassen. Die köstliche Belohnung in Form des Burger Menüs soll zudem ein Zeichen setzen, damit es auf keinen Fall wieder zum Lockdown kommt", sagt Patrick Junge. Öffentlich hatte der Unternehmer immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wie viel die lange Schließzeit besonders den Gastronomen abverlangt hat. Genau wie seine Crew freue er sich umso mehr, endlich wieder Gäste in den 42 deutschen Peter-Pane-Restaurants empfangen zu dürfen.

Solche Gratis-Geschenke und Belohnungen gibt es in anderen Ländern bereits häufig, sie sollen für noch Ungeimpfte auch einen Anreiz darstellen, sich zur Immunisierung zu überwinden und sich solidarisch mit der Gesellschaft zu zeigen. Auch andere Solidaritätsaktionen existieren: In Großbritannien etwa verkündete nun die Fast-Food-Kette McDonald's, allen Mitarbeitern im Gesundheitswesen für den Rest des Jahres einmal wöchentlich 20 Prozent Rabatt auf ein Burgermenü ihrer Wahl zu gewähren, um die großen Leistungen dieser Berufsgruppe anzuerkennen.

Quellen:Pressemeldung Peter Pane, "Daily Mail"