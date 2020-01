Burger King UK vermeldet stolz: Es gibt jetzt einen pflanzenbasierten Burger in der Produktpalette.





Doch für Veganer ist der Burger nichts. Und auch Vegetarier haben so ihre Probleme mit dem vermeintlich pflanzenbasierten Burger.





Der britische Ableger der Fast-Food-Kette räumt nämlich ein: Die veganen Burger-Patties werden auf dem gleichen Grill gebraten wie die fleischhaltigen Patties.





Außerdem ein Ärgernis für viele Veganer: Es gibt Mayonnaise dazu – außer der Kunde äußert explizit, dass er dies nicht möchte.





Auf Twitter sorgt die Nachricht daher eher für Unmut:





Tweets





„Es ist nicht pflanzenbasiert, wenn ihr Käse und Mayo drauf tut.“ @theghostofkip





„Is this a joke? I had to check it wasn’t 1st April. You’ve made a plant based burger that neither #vegans nor #vegeterians can actually eat! Are you nuts (pun intended 😉)? Who on god’s earth signed this off?!?!?“





„Ist das ein Scherz? Ihr habt einen pflanzenbasierten Burger gemacht, den weder Veganer noch Vegetarier tatsächlich essen können? Seid ihr irre? Wer in Gottes Namen hat das abgesegnet?“ @goglentw





„(...) Während andere Fast-Food-Ketten tatsächlich vegane Produkte liefern, ist es eine Schade, dass Burger King sich nicht mal Mühe gibt, das gleiche zu tun.“





„As a vegan I’m not personally too fussed about the cross contamination (if I had a choice I would prefer not to) but why not just make a vegan mayo? If the mayo was removed, would this product be vegan???“





„(...) Warum nicht einfach eine vegane Mayo dazu produzieren?“ @MysticalMicky





Burger King erklärt daraufhin, die Zielgruppe für den vermeintlich veganen Burger seien Flexitarier gewesen.





Außerdem wolle man den Originalgeschmack des Whoppers durch das Grill-Aroma erhalten.





Am Ende bleibt für alle Veganer wohl stehen: Das Gegenteil von gut, ist gut gemeint.





Quellen: BBC, Noizz