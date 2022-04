Karottenkuchen ist besonders an Ostern ein Genuss. Hier servieren wir Ihnen ein klassisches Rezept für einen traditionellen Karottenkuchen.

Er gilt als das Highlight der Kaffeetafel: der Karottenkuchen. Das saftige Gebäck erfreut sich weltweit größter Beliebtheit. Und weil auch wir den Kuchen zum Anbeißen finden, gibt es zu den Ostertagen ein Rezept für einen saftigen Karottenkuchen inklusive schnellem Frischkäse-Frosting.

Möhre oder Karotte – gibt’s da einen Unterschied?

Die Karotte hat so einige Namen: Je nach Region wird sie auch Mohrrübe, Karotte, Gelbe Rübe oder Rübli genannt. Während im Osten Deutschlands meist der Begriff "Möhre" verwendet wird, ist die "Karotte" in Süddeutschland. Aus botanischer Sicht werden als Karotten die frühen, kleinen Möhrchen bezeichnet. Sie sind kurz und stumpf, Möhren dagegen länglich-schmal. Welchen Namen die Möhre auch immer trägt, sie schmeckt idealerweise kräftig, frisch und leicht süß – und sorgt zudem für die unvergleichbare Feuchtigkeit des Rüblikuchens.

Rübli-, Möhren oder Karottenkuchen …

… Namen für das leckere Gebäck gibt es entsprechend viele. Während der Kuchen hierzulande vor allem an Ostern verspeist wird, verleihen die Menschen in den USA und Großbritannien ihrer Liebe zum "Carrot Cake" ganzjährig Ausdruck. Sein Ursprung findet sich jedoch in der Schweiz – genauer gesagt im "Rüeblikanton". Der schweizer Gliedstaat liegt im nördlichen Aargau, wo speziell im 19. Jahrhundert die dort lebenden Menschen große Mengen an Rüben anbauten. Schon damals war die Region als "Rübenland" bekannt. Mit Vorliebe verspeisten die Bewohner ihren Rüblikuchen, eine aus Nüssen und Karotten bestehende, gebackene Biskuitmasse. So erhielt die Region rund um seinen Hauptort Aarau zügig den Beinamen "Rüeblikanton".

Traditioneller Genuss

Das Original-Rezept sieht – neben geriebenen Karotten – gemahlene Nüsse als Basis vor. Diese sorgen für eine tolle Note und die unverwechselbare Konsistenz des Teiges. Zu Karotten gesellt sich in diesem Rezept geriebener Apfel, alternativ können Sie aber auch einfach mehr Karotten verwenden. Zur Zubereitung werden Eigelb und Zucker schaumig geschlagen, traditionell wird hier ein Schuss Kirschwasser hinzugegeben. Vermengt mit Mehl, Backpulver und geriebenen Karotten und Nüssen entsteht der Basisteig in Windeseile. Eischnee wird untergehoben – dieser macht den Teig schön locker – und schon wandert das Prachtexemplar in den Ofen. Minimalisten können sich jetzt schon zurücklehnen, der Kuchen steht. Traditionell wird der Rüblikuchen jedoch mit einer Glasur aus Puderzucker überzogen und mit kleinen Marzipan-Karotten sowie gehackten Nüssen garniert. Ist das geschafft, sollte der Kuchen idealerweise noch eine Nacht ziehen – vorausgesetzt, man schafft es, dem Anblick des saftigen Rüblikuchens zu widerstehen. Gekühlt hält er sich so einige Tage.

Rezept für einen schnellen Karottenkuchen

Zutaten

200 Gramm Karotten

100 Gramm Apfel, gerieben

5 Eier

170 Gramm brauner Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Bio-Zitrone

3 EL heißes Wasser

2 Esslöffel Kirschwasser

1 Teelöffel Ceylon-Zimt

250 Gramm gemahlene Haselnüsse

75 Gramm Dinkelvollkornmehl

1 Teelöffel Backpulver

1 Prise Salz

70 Gramm Puderzucker

2 Esslöffel Zitronensaft

Marzipanmöhrchen, gehackte Haselnüsse zum Dekorieren

Zubereitung