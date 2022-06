Sehen Sie in diesem Video: Leckerer Wassermelonen-Cocktail – schnelle Erfrischung mit nur drei Zutaten.













Der perfekte Cocktail für den Sommer. Für den Wassermelonen-Margarita brauchen Sie nur drei Zutaten. Alles, was Sie für zwei Portionen brauchen: 60 ml Tequila, 400 g gestückelte Wassermelone, 60 ml Limettensaft. Zuerst die Melone entkernen, das Fruchtfleisch von der Schale lösen und in Stücke schneiden. Anschließend die Melone fein pürieren. Danach alle Zutaten zusammen mit etwas Eis in einen Cocktailshaker geben. Zum Schluss ordentlich schütteln. Das Glas am besten mit einem Salzrand und Limettenscheiben garnieren. Wer ein Mojito-Fan ist, kann den Tequila auch gegen Rum ersetzen.

