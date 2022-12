Ein Jugendlicher, ein Dorf, eine Kellerbar – so fing alles an. Hätte Uwe Christiansen nicht irgendwann den Einfall gehabt, seinen Eltern eine Bar in den Keller zu zimmern, wer weiß, ob er heute der wäre, der er ist: eine Hamburger Barlegende. Denn ein ortsansässiger Kneipier sprang auf den Cocktail-Zug auf und holte den jungen Uwe schnell hinter einen "echten" Tresen. Der mixte sodann und war, wie er es in seinem neuen Buch "World of Cocktails" beschreibt, "die ganze Nacht nur am Schwimmen". Diese Zeiten sind längst vorbei.

Seit fast 40 Jahren mixt Uwe Christiansen inzwischen Drinks, kreiert auch immer wieder neue. Einen absoluten Lieblingsdrink habe er zwar bis heute nicht gefunden, der French '75 gehört aber zu seinen Favoriten. Ohnehin trinkt Christiansen selbst gar nicht so viel, wie man es bei einem Barkeeper vermuten würde und während der Arbeit – ihm gehört die legendäre Bar Christiansen's, eine Institution auf St. Pauli – sowieso nicht. Wann er das letzte Mal richtig betrunken war? Daran kann er sich nicht erinnern. Für Christiansen zählt nicht der Exzess, sondern der Genuss. Und vom Genießen versteht er etwas.

Cocktails für die Festtage

Für den stern hat Uwe Christiansen drei Drinks für die Festtage ausgewählt, die die ganze Familie glücklich machen. Der French '75 ist selbstverständlich dabei, aber auch der Pink Spicy, der auch als Virgin zubereitet werden kann. Selbst die Kinder müssen an den Weihnachtstagen nicht durstig bleiben. Der fruchtige Viva kommt ohne Alkohol aus, kann aber mit wenigen Handgriffen auch zur Erwachsenenversion, einem Touchdown, werden. Die Rezepte gibt's in der Fotostrecke.

