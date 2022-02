Cornelia Poletto sei wie eine Teflonpfanne. An ihr hafte nix, meint Tim Mälzer. Bei "Kitchen Impossible" soll die Fassade der "schicken Dame aus Eppendorf" ein paar Risse bekommen. Im Podcast "Fiete Gastro" sprachen die beiden nun vorab über das Duell.

"Es ist weltweit bekannt, dass ich der beste italienische Koch außerhalb Italiens bin. Ich bin Italien. Ich bin eine Nonna". Wer hat's gesagt? Tim Mälzer, na klar. Seid Jahren kokettiert der Hamburger, der einst bei Gennaro Contaldo lernte, mit seinem Pasta-Know-how. Dumm nur, wenn ausgerechnet der beste Freund des Kochs, Sänger Sasha, dann anruft und sich zum Geburtstag einmal richtig italienisches Essen von jemand ganz anderem wünscht: Cornelia Poletto.

"Was kann Cornelia besser als du?", fragte jüngst Moderator Sebastian Merget Mälzer im Podcast "Fiete Gastro". "Kochen", antwortete der wie aus der Pistole geschossen. Er behaupte zwar seit sieben Jahren, so lange gibt es seine Kochshow "Kitchen Impossible" bereits, dass er der Beste in allem sei, aber Cornelia Poletto, die sei "in der Tat, die/der beste italienische Koch außerhalb Italiens – zumindest in meinem Dunstkreis".

Cornelia Poletto, "der Golden Retriever unter den Köchen"

Poletto ist ein Star in der Gastro-Szene. Das "Poletto", das erste Restaurant der Köchin, Unternehmerin und Autorin hielt zehn Jahre lang einen Michelin-Stern. Inzwischen ist sie Chefin des Feinkostladens mit Restaurant "Cornelia Poletto", zudem gehört ihr die Kochschule "Cucina Cornelia Poletto". 2018 wurde außerdem "The Twins by Cornelia Poletto" in Shanghai eröffnet. Einem größeren Publikum wurde die Köchin unter anderem durch zahlreiche TV-Auftritte in Shows wie "The Taste", "Lanz kocht" und "Die Küchenschlacht" bekannt. Shows, in denen auch Mälzer und Poletto schon aufeinander trafen. Nun endlich gibt sie ihre Premiere als Herausforderin bei "Kitchen Impossible".

Mälzer und Poletto kennen sich schon lange, befreundet sind sie nicht. Doch sie seien sich ähnlich, so Mälzer, obschon Poletto natürlich eher die Eppendorfer Dame sei, einer gewissen Gesellschaft angehöre und eben nicht wie er früher regelmäßig an der Bordsteinkante des Hamburger Bergs gelutscht habe. "Wenn ich der Pitbull unter den Köchen bin, ist Cornelia der Golden Retriever", erläuterte er. Aber: "Man darf sich von dem Kuschelviech nicht ablenken lassen, es gibt auch Retriever die schnappen." Warum die Zuschauer so lange auf Polettos Auftritt in der Kochshow warten mussten?

Poletto: "Weil Tim nicht verlieren kann."

Mälzer: "Weil ich Gegner, keine Opfer brauche."

Und weiter: "Wie will man Sympathiepunkte gegen Cornelia gewinnen?" Schon vorab stünde fest, dass die Welt ihn nach der Sendung hassen würde. "Sie, nach Aprikosen duftend, damig, wohlüberlegt in der Artikulation und ich pöbele und schimpfe und benehme mich wie ein schlecht erzogenes Kind , dass das falsche Craig geraucht hat."

Poletto-Premiere bei "Kitchen Impossible"

Tatsächlich habe er Poletto immer wie eine Teflonpfanne beschrieben, da hafte nichts. Bei "Kitchen Impossible" soll die Hamburgerin nun einmal auch ein anderes Gesicht zeigen. Das habe Mälzer, erzählte Poletto im Podcast, gleich klargemacht. Nachdem sie bereits zugesagt hatte, "fing er an, von meinem Frottee-Schlüpper im schicken Eppendorf zu reden. 'Den Schlüpper kannste runterlassen und mal nicht die perfekte Perlen-Olga aus dem Fernsehen spielen'".

Und tatsächlich habe Mälzer, "die Ratte" es geschafft, sie genau in die zwei Küchen zu schicken, die sie nicht beherrsche. "Ich fand's rattenarschlochmäßig . Das macht man nicht mit einer Frau", schimpfte sie. Und kündigte schon vor Ausstrahlung des Duells an, wiederkehren zu wollen.

Poletto: "Ich muss das noch einmal machen, anders denken. Ich habe zu lieb gedacht. Wie nett, wie bescheuert ich war."

Mälzer: "Du warst arrogant."

Hat da etwa der vermeintlich beste italienische Koch die tatsächlich beste italienische Köchin außerhalb Italiens geschlagen? Das "Kitchen Impossible"-Duell ist am 13. März ab 20.15 Uhr bei Vox und im Stream bei RTL+ zu sehen.