Tim Mälzer legt bei "Kitchen Impossible" die Verwandlung vom ewigen Nörgler zur strahlenden Nonna hin. Cornelia Poletto sei's gedankt. Die Starköchin selbst hat hingegen nichts, aber auch gar nichts zu lachen.

Lange, lange hat Tim Mälzer, so erzählte er es zumindest, gebraucht, um über seinen Schatten zu springen und Cornelia Poletto bei "Kitchen Impossible" zum Duell zu bitten. Aber nicht etwa, weil er Angst gehabt habe, gegen sie zu verlieren, nein, weil man gegen jemanden wie Poletto keine Sympathiepunkte gewinnen könne, sagte er kürzlich in dem Podcast "Fiete Gastro". Endlich aber war es nun doch soweit. Und die Starköchin bekam von Mälzer mitnichten eine Sonderbehandlung. Im Gegenteil. Und genau davon profitierte sie.

Mälzer servierte Poletto die Möglichkeit auf dem Silbertablett, sich von einer neuen Seite, eben einmal nicht aalglatt und perfekt, zu präsentieren. Und nahm dafür mutwillig in Kauf, vom TV-Publikum zum Buhmann gemacht zu werden und das Attribut des "unfairen" Gegners angeheftet zu bekommen. Tim sei eine Ratte, schimpfte Poletto zwar zwischendurch, am Ende des Matches sollten jedoch beide Sieger sein. Der eine nach Punkten, die andere – wie wohl geplant – der Herzen.

Das waren die Highlights der sechsten Folge

Diese Köche mussten sich beweisen:

In der siebten Staffel von "Kitchen Impossible" bekommt es Tim Mälzer mit geballter Frauenpower zu tun. Nach Haya Molcho und Viktoria Fuchs fordert ihn auch die Hamburger Star-Köchin Cornelia Poletto zum Duell. Ihr erstes Restaurant "Poletto" hielt zehn Jahre lang einen Michelin-Stern. Inzwischen ist sie Chefin des Feinkostladens mit Restaurant "Cornelia Poletto", zudem gehört ihr die Kochschule "Cucina Cornelia Poletto". 2018 wurde außerdem "The Twins by Cornelia Poletto" in Shanghai eröffnet. Für die Hamburger Köchin ist es der erste Auftritt bei "Kitchen Impossible", dabei ist sie in Sachen Kochshows ein "alte Häsin". Einem größeren Publikum wurde die Köchin unter anderem durch zahlreiche TV-Auftritte in Shows wie "The Taste", "Lanz kocht" und "Die Küchenschlacht" bekannt.

Diese Aufgaben mussten Poletto und Mälzer meistern:

Tim Mälzer muss in die Schweiz und in St. Moritz im Ein-Stern-Restaurant Talvo by Dalsass bei Martin Dalsass "Rehmedaillon im Totentrompetenmantel & Capuns" zubereiten

Cornelia Poletto kocht im India Club im Adlon Restaurant in Berlin "Chicken Raj Kachori" bei Originalkoch Manish Bahukhandi

Tim Mälzer ist in Modena. Er trifft auf Anna Maria Barbieri und kocht in ihrem Restaurant Antica Moka "Erbazzone" und "Cannolo di Baccalà"

Cornelia Poletto reist nach Norwegen. In Saltstraumen muss sie "Seelachsfilet & Dorschkopf Wild Scandinavian Way" nach Brian Bojsen umsetzen

Größter Aha-Effekt

Cornelia Poletto hatte vorab bereits gestanden, dass es zwei Küchen gebe, die sie nicht gut beherrsche, die indische und die nordische. Und Mälzer zielte genau auf diese Achillesferse. Poletto muss im India Club an den Herd treten. Was die indische Küche so herausfordernd macht? Die Gewürze. Diese seien in der Analyse fast unmöglich herauszuschmecken, feixte Mälzer vorab hämisch. Und tatsächlich konnte Poletto an der Mixtur nur scheitern. Sie hatte zwar beim Einkauf das richtige Händchen bewiesen, eine Fertig-Gewürzmischung eingekauft, ließ sich aber dann beim Kochen genug verunsichern, um sich am Ende doch selbst am Zusammenmischen zu versuchen. Eine wahre "Mission Impossible" bei "Kitchen Impossible", was die Zuschauer:innen spätestens begriffen, als Originalkoch Manish Bahukhandi allein die 16 (!!!) Gewürze aufzählte, die fürs "Garam Masala" benötigt werden: Koriandersamen, schwarzer Kumin, brauner Kumin, grüner Kardamom, schwarzer Kardamom, Sternanis, Zimtstange, Cuban Pfeffer, Nelke, schwarzer Pfeffer, langer Pfeffer, Fenchel, Muskatnuss, Rosenpfeffer, Lorbeerblatt, Morgenstern.

Der lustigste Moment

Poletto schickt Mälzer in die Schweiz, wo er bei Sternekoch Martin Dalsass ein eher klassisches Wildgericht kochen darf. Doch bevor er in der Küche eine gute Figur abgeben muss, soll er das auch zu Wasser tun – auf dem Surfbrett. Die "dicke Mälzer-Wurst", wie Sarah Wiener den Koch einst liebevoll nannte, zwängte sich äußerst widerwillig in den Neoprenanzug, entwickelte bei seinen Windsurf-Versuchen dann aber doch Ehrgeiz. Als er dann erschöpft auf dem Brett liegend ein Päuschen einlegte, erinnerte das an die Lorelei. Der Sage nach soll die Meerjungfrau die Seefahrer einst um den Verstand gebracht haben. Ganz so viel Wirkung entfachte Mälzer auf dem See zwar nicht, in der Küche aber hatte er eine Sternstunde. "Dichter an der 10 war ich lange nicht mehr", tönte er in gewohnt großspuriger Mälzer-Manier. "Das war wohl eine der besten Aufgaben hier bei 'Kitchen Impossible'. Das ist wieder Küche wie ich sie feiere, komplett feiere. Und dann noch die Menschen dazu."

Björn Swanson Björn Swanson sei, meinte Tim Mälzer, "eigentlich Berlin auf zwei Beinen, bisschen schön, bisschen hässlich und vor allem verdammt laut". Das Duell der beiden Großmäuler bildete den Auftakt der siebten Staffel von "Kitchen Impossible" . Sein erstes Restaurant eröffnete Swanson 2017, das "Golvet". Nach nur sechs Monaten wurde es vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. 2020 gab der Berliner das "Golvet" auf und eröffnete stattdessen das "Faelt". Es dauerte gerade einmal vier Wochen, bis er für sein 9-Gänge-Menü wiederum einen Michelin-Stern erhielt. Dabei war die Gastronomie nicht Swansons erste Wahl. Seine Karriere startete bei den US-Marines. Erst eine Verletzung zwang ihn, sich neu zu orientieren. Neben dem Restaurant gehört auch ein Fine-Dining-Hot-Dog-Laden sowie das Unternehmen "The Mind Behind" zum Portfolio des Berliners.

Die fieseste Aufgabe

Tim Mälzer beschreibt Cornelia Poletto gern als feine Dame. Mehr noch: als Teflonpfanne. An ihr hafte nichts. Bei "Kitchen Impossible", das hatte Mälzer vorab als Ansage mitgegeben, soll das Publikum endlich mal ein anderes Gesicht der Hamburgerin sehen. Und Mälzer setzte alles daran, sie entsprechend zu provozieren. Er schickte sie in die Wildnis Norwegens, wo sie nicht nur die Fische selbst angeln, sondern auch noch über offenem Feuer kochen sollte. Tja, die Fische wollten nicht an den Haken und Petrus hatte äußerst schlechte Laune. Es regnete in Strömen. Poletto aber bewahrte die Contenance und zeigte, wie man in Hamburg so schön sagt, dass sie nicht aus Zucker ist. Das beeindruckte dann doch auch Mälzer. Der musste nicht nur zugeben, dass die Bedingungen äußerst widrig, eventuell sogar unfair waren, sondern dass sich Poletto gegen die Naturgewalten des hohen Nordens extrem gut geschlagen hat. Da machte es auch nichts, dass das Gericht nicht optimal gelang.

Das ging ans Herz

Seit Jahren rühmt sich Tim Mälzer damit, der beste italienische Koch außerhalb Italiens zu sein. Poletto, die sich ebenfalls auf italienische Küche spezialisiert hat, ließ es sich nicht nehmen, den "Blender", wie sie ihn nannte, nach Bella Italia zu schicken – und zwar zu einer Nonna, wie sie im Buche steht: Anna Maria Barbieri. Mälzer war schockverliebt: "Wenn ich eine Nonna aus Knete machen müsste, es wäre die Signora gewesen." Für Mälzer ist diese Aufgabe ein Geschenk. Er strahlte bei ihrem Anblick übers ganze Gesicht und legte sich ins Zeug, wie er sich bei "Kitchen Impossible" lange nicht ins Zeug gelegt hat. "Ich wollte so sehr von ihr geliebt werden", erzählte er in der Rückschau, noch immer hingerissen von der 76-Jährigen. Am Ende strich er von der Köchin das wohl größte Lob ein, das man ihm überhaupt nur geben kann. "Er könnte wirklich glatt als Nonna durchgehen", meinte die Italienerin. Mälzer grinste wie ein Honigkuchenpferd.

Ein klarer Sieger, aber kein Verlierer

Diese "Kitchen Impossible" Folge war eine nach Mälzers Geschmack. Er durfte endlich einmal wieder Gerichte kochen, wie er sie liebt und blühte dabei regelrecht auf. Das schmeckte auch die Jury, die ihm ein Traumergebnis von 15,4 Punkten bescherte. Damit siegte er mit fast drei Punkten Abstand vor Poletto, die mit 12,6 Punkten ebenfalls ein sehr solides Ergebnis holte – und das unter widrigsten Bedingungen. Die Revanche ist wohl nur eine Frage der Zeit. "Ich muss das noch einmal machen, anders denken", hatte Poletto bereits im Podcast "Fiete Gastro" angekündigt. "Ich habe zu lieb gedacht. Wie nett, wie bescheuert ich war." In der nächsten Folge kocht Mälzer gegen Food-Aktivist und Blogger Hendrik Haase.

"Kitchen Impossible" ist immer sonntags ab 20.15 Uhr bei Vox zu sehen und im Online-Stream bei RTL+