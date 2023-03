Cornelia Poletto, 51, wendet Pasta in einem riesigen Parmesanlaib

Frau Poletto, was unterscheidet für Sie gutes von besonderem Essen?

von Laura Csapó Cornelia Poletto ist Deutschlands bekannteste Spitzenköchin. Dafür hat es Durchsetzungskraft gebraucht in einem Metier, das bis heute eine Männerdomäne bleibt. Zehn Jahre lang hat die Köchin ihren Michelin-Stern gehalten. Im Gespräch erzählt sie, warum sie ihm heute nicht mehr hinterherjagt.

In Hamburg betreibt die Spitzenköchin heute unter anderem das Restaurant "Cornelia Poletto" und das "Paola's", eine Mischung aus Deli und Bar. Inmitten von Inflation und Energiekrise sagt Cornelia Poletto: "Wir sind so gut gebucht wie nie." Im Interview spricht sie darüber, wie Krise und Spitzenküche zusammengehen und wie sie sich das Essen der Zukunft vorstellt, wenn der Klimawandel und Versorgungsengpässe in die Küche drängen.

