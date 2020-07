Vier Tage lang süffelten sich die Tester durch die Welt des Craft Beer, um die besten Biere des Jahres zu finden. 222 Bierspezialitäten aus Brauereien weltweit wurden am Ende beim "7. Meininger's International Craft Beer Award 2020" mit einer Medaille ausgezeichnet. Die Craft-Brauer aus Deutschland erhielten insgesamt 134 Medaillen, prämiert wurden aber auch Brauereien aus der Schweiz, Belgien, Italien, Frankreich, Niederlande, Spanien, Taiwan, Singapur und den USA.

"Und dies kategorieübergreifend, sodass auch in diesem Jahr neben bekannten internationalen Stilen wie IPA oder Porter und Stout auch klassisch deutsche und leichtere Bierstile wie Pils, Helles oder Export ausgezeichnet wurden", so Verkostungsleiter Christian Wolf. Die Biere des Brauerei-Gasthofs Kundmüller aus Franken heimsten gleich zehn Medaillen ein. Noch eine mehr vergab die Jury an die Schweizer Brauerei Schützengarten. Diese bekam unter anderem die Titel für das beste Craft Beer international und das beste alkoholfreie Bier "untergärig" zugesprochen. Unterm Strich überzeugten sie die Tester rundweg und wurden mit dem Titel "Beste Craft-Brauer international" belohnt.

Deutschlands bestes Craft Beer kommt aus Hamburg

Das beste Craft Beer Deutschlands wird in Hamburg gebraut. Die Altonaer Landgang-Brauerei wurde an die nationale Spitze gehievt. Das Gewinnerbier nennt sich Senatsbock und wird nach Hamburger Tradition hergestellt. Auch das beste alkoholfreie Bier des Jahres in der Kategorie "obergärig" kommt aus der Hansestadt: das Road Runner Coffee Stout der Kehrwieder-Kreativbrauerei. Es wird aus Kaffee gemacht, der regional geröstet wird.

Besonders beeindruckt zeigten sich die 45 Tester von den diesjährigen IPA. Das India Pale Ale gehört ohnehin zu den beliebtesten Craft-Beer-Sorten weltweit und auch die Jury ließ sich überzeugen. Keine Sorte erhielt mehr Auszeichnungen, 24 Biere dieser Kategorie wurden prämiert.

Alle Sonderauszeichnungen des Jahres 2020

Craft Beer (national): Senatsbock, Landgang-Brauerei

Craft Beer (international): Schützengarten Rum-Bock

Craft-Brauer (national): Brauerei-Gasthof Kundmüller

Craft-Brauer (international): Brauerei Schützengarten

Alkoholfreies Bier (obergärig): Road Runner Coffee Stout alkoholfrei, Kehrwieder- Kreativbrauerei

Alkoholfreies Bier (untergärig): Schützengarten Alkoholfrei, Brauerei Schützengarten

Pils: Altenburger Premium Pils, Altenburger-Brauerei

Kellerpils: Schützengarten Säntisbier, Brauerei-Schützengarten

Kellerbier: Glaabsbräu 1744 Kellerbier, Glaabsbräu

Imperial IPA: Resin Bomb, Brewerkz Brewing Co.

IPA: Jopen Hop zij met ons, Jopen BV

Lager (New Style): Faust Hochzeitsbier, Brauhaus Faust

Lager: Weyermann® Sissi´s Wiener Lager, Mich. Weyermann®

Pale Ale: Rise, Whalers Brewing Co.

Export: Faust Export, Brauhaus Faust

Bier mit alternativem Getreide: Störtebeker Roggen-Weizen, Störtebeker Braumanufaktur

Bock: Wuiderer Märzenbock kaltgehopft, Privatbrauerei M.C. Wieninger

Doppelbock: Alpstein Bock, Brauerei Locher

Helles: Falter Export Hell, Privatbrauerei J. B. Falter Regen

Holzgereiftes Bier: Faust Eisbock, Brauhaus Faust

Rauchbier: Buckskin Rauchbier Buckskin, King Car Group

Weizen: Ayinger Urweisse, Ayinger Privatbrauerei

Freestyle-Bier: Meerjungfrau, Rügener Insel-Brauerei

Session Bier: Joséphine, Brasserie Pietra

Quelle: Meininger, Tageskarte