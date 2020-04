Bei der Kneipe um die Ecke sind die Lichter aus, beim Stammitaliener die Schotten dicht - statt sich abends gemütlich vom Profi bekochen lassen zu können, muss jetzt wieder jeder selbst die Suppe versalzen. In Zeiten von Corona erfährt der heimische Herd eine regelrechte Renaissance. Aber was wird in den Töpfen derzeit eigentlich so zusammengebraut?

Europas größte Koch-Plattform chefkoch.de hat ausgewertet, welche Rezepte in den vergangenen Wochen - genauer gesagt seit dem Beginn der Schul- und Kitaschließungen am 16. März - am häufigsten aufgerufen wurden. Dabei lässt sich feststellen: Wir Deutschen bleiben uns auch in der Krise treu. Es sind vor allem Klassiker, die jetzt öfter denn je auf den Tellern landen!

Top 5 der beliebtesten Gerichte

Absoluter Favorit in den Pfannen ist und bleibt der Pfannkuchen. Mit großem Abstand führt die Eierspeise die Liste der beliebtesten Gerichte an, gefolgt vom selbst gebackenen Brot und dem besten Pizzateig. Der traditionelle Käsekuchen belegt Platz vier und - na, klar - die Lasagne darf in den Top 5 natürlich auch nicht fehlen!

Quelle: chefkoch.de