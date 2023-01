Einen Überblick darüber, was in den Bars dieser Welt so los ist und welche Drinks besonders nachgefragt sind, hat die Cocktail-Plattform Difford's Guide. Die 100 beliebtesten Drinks werden alljährlich in einem Ranking veröffentlicht – diesmal hat sich an der Spitze einiges getan.

1. Pornstar Martini

Das achte Jahr in Folge ist es der Pornstar Martini, der das Ranking anführt. Der Drink mit dem schlüpfrigen Namen ist ein echter Evergreen. Quell der Inspiration für den Martini-Cocktail soll ein Stripclub gewesen sein. Na dann, Prost!

2. Naked & Famous

Der Überraschungsaufsteiger ist der Naked & Famous. Im vergangenen Jahr schaffte es der Mezcal-Cocktail nur auf Platz 14. Nun hat er in der Beliebtheitsskala noch einmal einen Sprung gemacht: Platz 2.

3. Gin Basil Smash

Der Gin Basil Smash ist in dem Ranking ein alter Bekannter. Jahr um Jahr pirscht er sich in der Rangliste nach oben. 2016 belegte der Drink noch den 33. Platz. Nun hat er den Espresso Martini, der im vergangenen Jahr noch Rang drei holte, verdrängt.

4. Espresso Martini

Kein dramatischer Abstieg: Der Espresso Martini ist im Vergleich zum vergangenen Jahr einen Platz nach hinten gerückt.

5. Amaretto Sour

Auch der Amaretto Sour ist kein Newcomer. Im vergangenen Jahr kratzte der extravagante Drink noch an der Spitzenposition. Diesmal reichte es nur für den fünften Platz.

6. Cantaritos

Der Tequila-Cocktail hat es zum ersten Mal unter die Top 10 der beliebtesten Drinks gebracht. In den Top 20 hingegen hat er sich bereits seit 2016 etabliert.

7. Ramos Gin Fizz

Im vergangenen Jahr musste sich der Ramos Gin Fizz noch mit dem 36. Platz zufrieden geben. Jetzt hat er unter die zehn Bestseller geschafft.

8. Daiquiri

Ein Cocktail, den man eigentlich schon fast abgeschrieben hatte: der Daiquiri. 2020 schaffte es der Mix nur auf den 49. Rang, 2021 auf Platz 34. Doch im vergangenen Jahr ging es in Sachen Beliebtheit gewaltig voran.

9. Margarita

Auch der Margarita hat es in die Top 10 geschafft. Der Cocktail-Klassiker war demnach zuletzt wieder gefragter in den Bars.

10. Vieux Carré

Im vergangenen Jahr hatte diesen Platz noch der Dirty Banana inne, nun ist der Klassiker aus New Orleans von dem 23. Platz auf den 10 geklettert.

Gleich sechs Drinks, die im vergangenen Jahr noch zu den beliebtesten gehörten, mussten sich aus den Top 10 verabschieden: Negroni, Spritz, Dirty Banana, Long Island Icetea, White Lady und French Martini. Das komplette Top 100 Ranking können Sie online bei der Cocktail-Enzyklopädie Difford's einsehen.