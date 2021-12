Die Liste mit den besten Bars der Welt 2021 kommt mit einem Wermutstropfen. Zwar findet sich die Top 4 in europäischen Ländern, aber eben mal wieder nicht in Deutschland – schlimmer noch: Nicht einmal in die Top 50 hat es ein deutsches Etablissement geschafft. Ein Trip nach London allerdings könnte sich lohnen. Dort finden sich mit der Connaught Bar und der Tayēr + Elementary Bar die aktuell heißesten Spots der Szene.

Und auch die lateinamerikanische Barszene ist weiter im Aufwind. Mit der Licorería Limantour besetzt Mexiko Stadt nicht nur Platz 8 und mit dem Hanky Panky (Platz 12), den höchsten Neueinsteiger, insgesamt schaffen es vier Bars der Metropole sowie drei in Buenos Aires in die Bestenliste. Aber auch Asien ist weiterhin dick im Bargeschäft: Allein Singapur ist mit sechs Bars vertreten. In Europa finden sich 15 der 50 besten Bars weltweit.

Klicken Sie sich in unserer Fotostrecke (oben) durch die zehn besten Bars der Welt.