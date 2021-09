Das beste Gemüserestaurant der Welt findet sich laut "We're Smart" in Luxemburg. (Symbolfoto)

"We're Smart"- Awards Das sind die zehn besten Gemüserestaurants der Welt – Deutschlands Nummer eins ist in München

Mehr und mehr Spitzenrestaurants verzichten aufs Fleisch und setzen auf Gemüseküche. Die weltweit besten unter ihnen wurden nun gekürt. Ein deutsches Restaurant hat es in die Top 100 geschafft.

Die Welt der Spitzenkulinarik hatte lange Zeit vor allem einen Star: das Fleisch. Es war das Herzstück eines jeden Gerichts und das Gemüse nicht mehr als Schmuck, eine Beilage eben. Ohne Fleisch war Sterneküche nicht zu denken. Inzwischen aber ist vielen Menschen die Fleischeslust vergangen, immer mehr ernähren sich rein vegetarisch oder vegan. Und auch immer mehr Köche auf der ganzen Welt befreien das Gemüse vom Schattendasein und rücken es ins Spotlight – und das auf kulinarischem Top-Niveau. Die Organisation "We're Smart" testet jedes Jahr Gemüserestaurants auf der ganzen Welt und kürt die besten.

Geprüft wurden diesmal 1000 Restaurants in 46 Ländern, deren Speisekarte zu mindestens zwei Dritteln aus Obst und Gemüse besteht. Einbezogen in die Bewertung wurden auch Kriterien wie kulinarische Kreativität, ökologischer Fußabdruck und gesellschaftlicher Impact. Kein anderes Restaurant überzeugte die Tester so sehr wie das La Distillerie in Luxemburg. Das Restaurant von Küchenchef René Mathieu schnappt sich zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz.

"Meine erste Inspirationsquelle ist die Natur. Sie gibt mir Ruhe und schärft meine Sinne. Genau wie meine Küche ist auch die Natur immer in Bewegung", so Mathieu, der vor mehr als zehn Jahren damit begann, rein pflanzlich zu kochen. Die Auszeichnung motiviere ihn, noch weiter zu gehen. Er sagt: "Die pflanzliche Küche ist keine Ersatzküche, sondern eine vollwertige Küche. Sie ist köstlich, farbenfroh, leicht, hochgradig kulinarisch, aufmunternd, fein, rustikal ... Sie ist stets so, wie man sie gerade haben möchte."

Top 10 der besten Gemüserestaurants

Die Gemüserestaurants in Europa dominieren das diesjährige Ranking, allen voran Belgien. Das kleine Land ist mit gleich drei Restaurants in der Spitzengruppe vertreten. Und übrigens – ein Schelm, wer Böses dabei denkt – auch der Standort von "We're Smart World", von denen die Wertung stammt. Das ist die Top 10 der Tester:

La Distillerie (Luxemburg), Chef René Mathieu De Nieuwe Winkel (Niederlande), Chef Emile van der Staak Vrijmoed (Belgien), Chef Michaël Vrijmoed Piazza Duomo (Italien), Chef Enrico Crippa L’Oustau de Baumanière (Frankreich), Chef Glenn Viel L'Arpège (Frankreich), Chef Alain Passard Eleven Madison Park (USA), Chef Daniel Humm Ricard Camarena (Spanien), Chef Ricard Camarena Humus x Hortense (Belgien), Chef Nicolas Decloedt L’Air du Temps (Belgien), Chef Sang-Hoon Degeimbre

Das Tian ist Deutschlands Nummer eins

Wie bereits im vergangenen Jahr schaffte es kein deutsches Restaurant unter die Top 10. 2019 belegte das Berliner Restaurant Cookies Cream den fünften Platz. Dieses war das erste vegetarische Restaurant Deutschlands, das 2017 einen Michelin-Stern einheimste. 2021 wurde das Restaurant nun von der Konkurrenz in München überholt. Im diesjährigen "We're Smart Green Guide" sahnt die Konkurrenz aus München, das Tian Munich, ab. Das Tian holt die beste Wertung eines deutschen Restaurants in dem Gastro-Führer. Eine Überraschung ist das nicht. Das Restaurant hält einen Michelin-Stern und zwei Hauben von Gault Millau.

Restaurants, die auf pflanzlicher Basis kochen und mit Sternen oder Hauben ausgezeichnet sind, sind noch immer die Ausnahme. Aber sie nehmen zu. Denn auch die eher konservativen Gastro-Kritiker können sich dem Umbruch in der Branche nicht gänzlich verschließen. Selbst in Frankreich, im Mutterland der klassischen Haute Cuisine, ist die Gemüseküche im Kommen. Dort zeichnete der Guide Michelin Anfang des Jahres erstmals ein veganes Restaurant, das ONA von Claire Vallée, mit einem Stern aus.