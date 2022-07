Gemüse-Paella mit Schneidebohnen

So gern ich in Pfannen und Töpfen rühre: Bei der Zubereitung der Paella vermeide ich das, sonst kann sich nicht die Kruste am Pfannenboden bilden, die doch das Leckerste bei diesem spanischen Klassiker ist ...

Zubereitungszeit 30 Minuten plus 17–20 Minuten Garzeit

Für 4 Personen

1 große Zwiebel

2–3 Knoblauchzehen

1 große rote oder gelbe Paprika

300 g Schneidebohnen (breite Bohnen)

2 große Karotten

1–2 Tütchen Safranfäden (à 0,1 g)

ca. 1 l Gemüsebrühe

3 EL Olivenöl

2 EL Tomatenmark

2 TL rosenscharfes Paprikapulver

ca. 1⁄2 TL geräuchertes Paprikapulver (Pimentón de la Vera)

300 g Risotto- oder Paella-Reis

400 g stückige Tomaten aus der Dose Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

100 g TK-Erbsen

1 Biozitrone

1⁄2 Bund glatte Petersilie

1. Zwiebel und Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Paprika waschen, entkernen und in schmale Streifen schneiden. Bohnen putzen und in etwa 3 cm kurze Stücke schneiden. Karotten schälen und in dünne Scheiben schneiden. Safran mit 3 EL heißem Wasser verrühren. Gemüsebrühe erhitzen.

2. In einer großen Pfanne (wer hat, nimmt eine Paella-Pfanne) das Olivenöl erhitzen und die Zwiebeln darin gold- gelb andünsten. Knoblauch ganz kurz mit andünsten. Tomatenmark, beide Paprikapulver und Reis hinzufügen und etwa 1 Minute erhitzen, bis der Reis leicht geröstet ist. Die Tomaten unterrühren und kurz einkochen lassen.

3. Safran mitsamt Einweichwasser, 900 ml Gemüsebrühe, Paprika, Bohnen und Karotten hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer großzügig würzen und aufkochen, dabei nicht umrühren. Bei niedriger Hitze etwa 12 Minuten leise köcheln lassen, bis die Flüssigkeit fast vollständig aufgesogen ist – auch zwischendurch nicht umrühren (!), sodass sich am Pfannenboden eine knusprige Kruste bilden kann.

4. Die Erbsen hinzufügen, ganz vorsichtig unter den Reis mischen und weitere 5–8 Minuten erhitzen, dabei nach Bedarf die restliche Gemüsebrühe darübergießen. Der Reis soll dann gar und das Gemüse knackig sein.

5. Zitrone abbrausen und in Scheiben schneiden. Petersilie waschen, trocken schütteln, Stängel und Blätter fein hacken und über die Paella streuen. Paella mit den Zitronenscheiben auf vier Tellern anrichten.

