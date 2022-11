von Jan Sägert Schnapspralinen im Adventskalender sind out. Edle Spirituosen im Miniaturformat sollen die drei Wochen bis Heiligabend stilvoll verkürzen. Whisky, Gin, Grappa, Rum. Welches Schnapserl hätten's gern? Der Amazon Spirituosen Adventskalender 2022 im stern-Check.

Sich an den 23 Tagen vor Heiligabend gleich morgens einen hinter die Binde zu kippen, ist keine gute Idee. Bis zum Abend warten und bei Kerzenschein einen edlen Kurzen auf die getane Arbeit zu genießen, klingt schon besser. Der Amazon Premium Spirituosen Adventskalender lockt auch Weihnachten 2022 alle Freunde von hochprozentigen Kreationen mit feinen Gin-Miniaturen, Whisky-Probierern, Rum, Grappa und anderen flüssigen Köstlichkeiten. Welche Gaumenfreuden der Versandriese dieses Mal in den 24 Schachteln versteckt hat, wie viel Platz Sie für die Mini-Bar brauchen und für wen sich der Kalender mit reichlich Umdrehungen lohnt, verraten wir in unserem Test. Denn wir haben Amazons Adventskalender für Erwachsene schon einmal inspiziert – und einige Highlights entdeckt.

Wie im vergangenen Jahr stecken 24 Fläschchen im Miniaturformat in den Überraschungsschachteln. 21 davon kommen als 5-cl-Version, bei den drei übrigen müssen 4 cl zum Probieren reichen. Und für zwei einfache Kurze ist auch das ja noch genug. Es ist also angerichtet für ein dreiwöchiges Tasting erlesener Liköre, Single Malts und würziger Wacholder-Kreationen.

Amazon Premium Spirituosen Adventskalender: Das Design

Nachdem man im vergangenen Jahr anbauen oder zumindest eine komplette Fensterbank räumen musste, um die XXL-Hausbar aufstellen und standesgemäß präsentieren zu können, kommt der Spirituosen-Kalender 2022 wieder mit deutlich weniger Platz aus. Genau genommen reicht die Fläche eines DIN A4-Blatts. Schwarz und Gold dominieren das Design. Die Schachteln mit den Spirituosen stehen sauber sortiert in sechs Reihen zu je vier Mini-Schnäpsen in einer Art kleinen Bar. Jede Schachtel kann einzeln entnommen und geöffnet werden. Heißt auch: Im Gegensatz zum Vorjahr kann der Adventskalender in 2023 wiederverwendet und mit eigenen kleinen Überraschungen befüllt werden.

Besonders gut gefällt uns in diesem Jahr das Booklet und vor allem, wie es ins Design des Kalenders integriert wurde. Denn es hängt an einem Barschild, das beim Aufbau des Kalenders in zwei Laschen auf der Rückseite gesteckt wird. Das Booklet selbst wird danach über das Barschild gehängt. So kann man jeden Tag bequem umblättern und sich entweder ausführlich über den Schnaps des Tages informieren oder sich von einem passenden Cocktail-Rezept inspirieren lassen. Unter der Ringbindung ist jede Seite des Booklets perforiert. Die Favoriten können also kurzerhand herausgetrennt und im eigenen Rezepte- oder Cocktailordner abgelegt werden.

Spirituosen-Adventskalender: Wie viel Premium steckt drin?

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Amazon-Schnapsexperten 2022 wieder in den Regalen der klassischen Spirituosen bedient. Gleich sieben verschiedene Gins und sechs Whiskys aus aller Herren Länder (dazu später noch mehr) dürfen verköstigt werden. Dazu kommen fünf Liköre oder Likör-Mischungen, vier Mini-Rum-Buddeln (davon zwei in einer Spiced-Version) und ein Grappa. Exot ist dieses Mal ein spanischer Brandy. Komplett verzichtet wurde in diesem Jahr auf Obstbrände. Auffällig ist, dass bei den Gins größtenteils auf deutsche Produkte gesetzt wurde. Bei den Whiskys machte man zu unserer Freude einen Bogen um Jim, Jack und Johnny. Drei Mal Irland, zweimal Schottland und ein Überraschungsgast aus Dänemark warten auf alle Fans von Single Malt & Co..

Achtung Spoiler: Wer sich überraschen lassen möchte, sollte hier zum Fazit springen.

Die Highlights im Spirituosen-Adventskalender 2022

Zwei Whiskys und ein wuchtiger Gin aus Norwegen sind unsere Highlights im Amazon Premium Spirituosen Adventskalender 2022. Ganz vorn dabei ist ein Whisky aus unserem Nachbarland Dänemark. Haben Sie schon mal frisch gebackenes dänisches Roggenbrot gegessen? So oder zumindest so ähnlich soll sich der Stauning Kaos anfühlen, wenn er durch die Kehle rinnt. Dieser preisgekrönte Whisky aus bodengemälzter Gerste und Roggen wird in kupfernen Brennkesseln, sogenannten Pot Stills, gebrannt und ist drei Jahre gereift. Der Triple Malt ist ein Brett. Er hat standesgemäße 46% vol. und soll im Abgang auch noch an Nougat- und Karamellnoten erinnern.

Silber geht an einen Wacholdertraum aus den Wäldern Norwegens. Der Bareksten Gin erfüllt alles, was ein wuchtiger und zugleich fruchtiger Botanical Gin haben muss. Er schmeckt Pur und als überragender Mix-Partner in einem Gin Tonic. Wir sind allerdings der Meinung, dass Bareksten zum Mischen zu schade ist. Viel mehr gibt es zu dieser wahren Wikinger-Spirituose eigentlich nicht zu sagen. Außer vielleicht, dass die Miniatur-Ausgabe genauso hochwertig und edel daher kommt wie die großen Brüder und Schwestern. Unsere Empfehlung ist klar: Unbedingt probieren.

Auf Platz drei unserer inoffiziellen Top 3 landet ein 13 Jahre alter Scotch aus der Region Speyside. Die Brennerei in Craigellachie, die 1898 die ersten Flaschen abfüllte, gehört mittlerweile zu Bacardi Martini. Dieser Single Malt reift ganz klassisch in Bourbon- und Sherryfässern. Laut offizieller Beschreibung soll man beim Trinken an mit Nelken gespickte Bratäpfel erinnert werden. Begleitet von einem, Achtung: Hauch Schießpulver.

Spoiler Ende

Fazit: Für wen lohnt sich der Kalender 2022?

Wer fruchtige Obstbrände liebt, ist mit dem Amazon Premium Spirituosen Adventskalender in diesem Jahr an der falschen Adresse. Freunde von gepflegten Whiskys und Liebhaber deutscher Gins kommen dagegen voll auf ihre Kosten. In Sachen Vielfalt hat Amazon einen halben Gang zurückgeschaltet. Allerdings zugunsten der Qualität der anderen hochprozentigen Probierschlückchen. Mit knapp 80 Euro hält der Versandriese erfreulicherweise den Preis stabil. 3,33 Euro schlagen pro Mini-Flasche zu Buche. Das geht in Ordnung. 16 der offiziellen Abfüllungen (0,5 oder 0,7 l) kosten bei Amazon 20 Euro und mehr. Für das teuerste Fläschchen müssen sie mehr als 64 Euro investieren. Im Schnitt kommen wir auf 26 Euro für die Großformate. Das sind gut zwei Euro mehr als im Vorjahr. In Sachen Preis-Leistung gibt es nichts zu meckern. Achja: Nur vier der 24 Probierflaschen sind aus Plastik. Alle anderen Spirituosen wurden in kleine Glasflaschen abgefüllt und zum Teil sogar mit Holzpropfen verschlossen.

Als Bonus zu den größtenteils edlen Tröpfchen gibt's auch 2022 ein schickes Booklet mit Infos und Cocktailrezepten. Überzeugt hat uns auch das kompakte und dennoch edle Design des Kalenders. Top: Die Schachteln können wieder befüllt werden. So muss das sein.

