von Jan Sägert Edle Single Malts, rassige Rums und wilde Wacholderbrände stecken drin. Genug, um sich die drei Wochen bis Heiligabend stilvoll zu verkürzen. Wir haben die Box mit den 24 Kurzen schon mal ausgepackt. Der Amazon Spirituosen Adventskalender 2023 im stern-Check.

Der Amazon-Premium-Spirituosen-Adventskalender lockt auch im Advent 2023 alle Freunde von hochprozentigen Kreationen mit feinen Gin-Miniaturen, Whisky-Probierern, exotischem Rum, Grappa und anderen flüssigen Köstlichkeiten. Welche Gaumenfreuden der Versandriese dieses Mal in den 24 Schachteln versteckt hat, wie viel Platz Sie für die Mini-Bar brauchen und für wen sich der Kalender mit reichlich Umdrehungen und einer besonderen Überraschung lohnt, verraten wir in unserem Test. Denn wir haben Amazons Premium Adventskalender für Erwachsene schon einmal inspiziert – und gleich mehrere Highlights entdeckt.

Wenig überraschend stecken auch in diesem Jahr 24 Fläschchen im Miniaturformat in den bunten Überraschungsschachteln. 21 davon bieten 5 Zentiliter (cl) Inhalt, an zwei Tagen müssen 4 cl zum Probieren reichen, der fruchtige Aperitif kommt in einem 6-cl-Fläschchen. Macht zusammen knapp 1,2 Liter zum Verköstigen und Genießen. Es ist also angerichtet für ein dreiwöchiges Tasting feiner Single Malts, würziger Wacholder-Kreationen und den einen oder anderen Rum mit ordentlich Wumms.

Affiliate Link -25% Limitierter Premium-Spirituosen Adventskalender 2023 Jetzt shoppen 66,99 € 89,99 €

Amazon Premium Spirituosen Adventskalender: Das Design

Ein kleines Plätzchen müssen Sie auch in diesem Jahr für den Spirituosen-Kalender von Amazon freiräumen. Doch so platzsparend wie dieses Mal war die Überraschungsbox in den vergangenen Jahren nicht. Fast quadratisch und mit einer Grundfläche von 30 mal 30 Zentimetern dürfte sich auf jedem Sideboard oder Fensterbrett eine Ecke finden lassen. Wie gewohnt verstecken sich die Flaschen in unterschiedlich großen Pappschachteln, von denen jeweils sechs in jeder Seite stecken. Das Minibar-Set wurde separat verpackt in der Mitte eingelassen und das Booklet prominent als Deckel platziert. Die Schachteln haben die Designer dieses Mal in knalligen Farben gestaltet. Man vermutet beim ersten Blick nicht zwingend einen Kalender vollgepackt mit Schnäpsen. Doch im Kontrast mit dem schwarzen Karton konnten wir uns daran gewöhnen. Lobenswert: Die 24 Schachteln (und die große Box) können im kommenden Jahr als Adventskalender mit neuem Inhalt wiederverwendet werden.

Spirituosen-Adventskalender: Wie viel Premium steckt drin?

Einmal quer über die Weltkarte geht es in diesem Jahr mit dem Amazon Premium Spirituosen-Adventskalender. Vier Kontinente werden kulinarisch bereist. Und unter den 24 Original-Miniaturen sind einige Premium-Produkte. Insbesondere beim Whisky haben sich die Spirituosen-Experten bei Amazon nicht lumpen lassen. Acht kleine Fläschchen, darunter außergewöhnliche Malts aus Dänemark, Australien und dem Vereinigten Königreich, haben eine Box im Kalender ergattert. Dazu vier teils außergewöhnliche Rum-Minis sowie eine kleine Auswahl Gin-Klassiker. Weniger Premium, dafür nicht minder beliebt sind die Liköre und vier kleine, landestypische Leckereien aus Italien, Griechenland und Finnland. Mehr verraten wir an dieser Stelle nicht.

Achtung Spoiler: Wer sich überraschen lassen möchte, sollte hier zum Fazit springen.

Die Highlights im Amazon Premium Adventskalender 2023

Die erneut exquisite Whisky-Auswahl, ein Rum aus der Karibik und ein besonderes Eierlikörchen sind aus unserer Sicht die Highlights im Amazon Spirituosen Adventskalender 2023. Der Favorit kommt auch in diesem Jahr von unseren dänischen Nachbarn. Nach dem "Koas" schickt Stauning Whisky aus Stjern dieses Mal den "Smoke" ins Rennen. Für die 0,7-Liter Flasche werden knapp 80 Euro aufgerufen. Klingt zunächst happig. Dafür bekommen neugierige Whisky-Trinker einen mild geräucherten Single Malt aus westjütländischer Gerste. Destilliert wird der edle Tropfen über flammenbeheizten Pot-Stills. Und das zwei Mal. Für alle, die nach dem Probierfläschchen mehr wollen: Hier gibt's den Stauning Smoke in der Standard-Version.

Affiliate Link Stauning SMOKE Single Malt Whisky Jetzt shoppen 79,34 €

Von der Hebriden-Insel Raasay stammt ein weiteres Whisky-Highlight unter den 24 Original-Miniaturen. Der Isle of Raasay Single Malt soll geschmacklich unter anderem an süßes wie salziges Popcorn erinnern. Er ist weder gefärbt noch kühlfiltriert und wird ausschließlich mit Rohstoffen von der Insel produziert. Allein das Flaschen-Design ist ein Hingucker.

Auch Rum-Fans kommen im Amazon Premium Spirituosen-Adventskalender auf ihre Kosten. Der vielleicht spannendste Probierschluck unter den vier Fläschchen ist der Mount Gay 1703 XO Triple Cask. Der Zuckerrohrschnaps stammt von der Karibikinsel Barbados und hinterlässt schon dank seiner satten Bernsteinfarbe einen bleibenden Eindruck. Der Mount Gay 1703 XO Triple Cask mit 43 Volumenprozent Alkohol wurde überwiegend in Eichenfässern gelagert und soll neben süßlichen Noten auch an geröstete Cashewnüsse erinnern.

Zu guter Letzt möchten wir einen Eierlikör aus dem Hause Roner hervorheben. Wie 22 weitere Spirituosen ist auch das Lieblingsgetränk von Udo Lindenberg erstmals im Spirituosen-Adventskalender von Amazon versteckt. Bombardino heißt das gold-gelbe Stöffchen aus Südtirol. Laut Roner stammen sowohl die Milch als auch die Eier von heimischen Tieren. Den Kick gibt im Fall des Bombardino der Rum, dessen Anteil auf der Flasche mit 7 Prozent angegeben wird.

Spoiler Ende

Fazit: Für wen lohnt sich der Kalender 2023?

Affiliate Link -25% Limitierter Premium-Spirituosen Adventskalender 2023 Jetzt shoppen 66,99 € 89,99 €

Auch 2023 setzt Amazon in seinem Premium-Adventskalender voll auf außergewöhnliche Whisky-Miniaturen. Neben den Freunden edler Single Malts trifft der Kalender aus unserer Sicht aber auch den Geschmack von Rum-Fans. Dazu gibt's drei gute, aber weit weniger überraschende Wacholder-Klassiker aka Gin. Als Geheimtipp (und Überraschung für Likör-Liebhaber) ist ein mit Rum veredelter Eierlikör aus der Traditionsbrennerei Roner in Südtirol am Start. Alles in allem lohnt sich der Amazon Premium Spirituosen-Adventskalender 2023 für neugierige, experimentierfreudige und erfahrene Genussmenschen.

Als Extra hat Amazon dem Kalender ein dreiteiliges Besteck-Set für die heimische Minibar beigelegt. Dazu gehört neben dem Shaker ein Mixlöffel sowie ein Jigger zum Abmessen. Cocktail-Rezepte und Infos zu den Spirituosen im Kalender kann man im 50-seitigen Booklet nachlesen, das wie der Kalender selbst optisch frech und bunt daher kommt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.