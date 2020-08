View this post on Instagram

🍉 Have you tried a watermelon burger? Not really sure about these! ⁠ .⁠ Visit our blog on our website for a recipe.⁠ .⁠ .⁠ ⁠ 🏡 thecobbgroup.com📱 843-338-7256 📧 cobbgrouprealestate@gmail.com #blufftonsc #bluffton #homematters #thecobbgroup #charteronerealty #hiltonheadisland #lowcountrylife #lowcountryliving #oldtown #bestofbluffton #mayriver #homedetails #homesforsale #realtor #realtorlife #luxuryhomes #ownit #nosmokenomirrors #moxiecoaching