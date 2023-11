Am gestrigen Dienstagabend war es wieder so weit: Die besten Kochbücher Deutschlands wurden ausgezeichnet. Seit 2020 wird der Deutsche Kochbuchpreis vom Kochbuch-Blog Kaisergranat, der von den Journalisten Benjamin Cordes und Stefan Spiegel geführt wird, verliehen. Er zeichnet die besten deutschsprachigen Kochbücher eines Jahres in 26 verschiedenen Kategorien aus. Alle Kochbücher, die zwischen dem 1. Dezember des Vorjahres und dem 30. November des Jahres der Verleihung in deutscher Sprache erschienen sind, werden berücksichtigt.

"Brotpapst" Lutz Geißlerhat zum vierten Mal in Folge die Rubrik "Brot" für sich entschieden. Sein Werk "Die neue Brotbackformel" enthält unkomplizierte Rezepte, die sich an Einsteiger richten. In der beliebten Rubrik für einfache Alltagsküche hat Jamie Olivermit "5 Zutaten mediterran" die Auszeichnung gewonnen. Auf Platz 2 folgt ihm Tim Mälzer mit "Siebenundzwanzigsieben kochen". Die wichtigsten Auszeichnungen von Brot, über deutsche Küche hin zu Sterneküche und dem Newcomer-Preis stellen wir in folgender Strecke vor.

Eine Jury aus 43 Kulinarik-Expertinnen und -experten hat die Preisträger aus rund 100 nominierten Büchern bestimmt. Die Preise wurden im Rahmen einer feierlichen Gala mit über 120 Gästen in Hamburg verliehen.

