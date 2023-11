Die benutzerfreundlichste Avocado, die es jemals gab

Wäre die Avocado ein Promi, sie wäre das It-Girl. Kaum ein Lebensmittel hat in den letzten Jahren so eine Karriere hingelegt wie die Frucht mit dem dicken Kern. Wäre es nur nicht so schwer zu erahnen, wann sie wirklich perfekt reif ist, oder? Vorhang auf für die Luna UCR.

Man mag von ihr halten, was man will, aber kleinreden kann man sie nicht – die Avocado. In keinem hippen Großstadtcafé kommt die Speisekarte noch ohne die Frucht aus. Für viele ist sie zum Inbegriff moderner gesunder Ernährung geworden, schließlich stecken in der Avocado viele wichtige Nährstoffe, allen voran ungesättigte Omega-3-Fettsäuren. Das brachte der Beere aus Südamerika den Beinamen Superfood ein.

Ganz ohne Haken gibt es die Avocado allerdings nicht. Kritiker bemängeln, die Frucht sei schlecht fürs Klima und nicht sehr nachhaltig. Die gesteigerte Nachfrage führe zu Monokulturen in den Hauptanbaugebieten in Südamerika, sie benötige zum Reifen viel zu viel Wasser und sie müsse weit reisen, bis sie in Deutschland ankommt. Liebhaber der Avocado hingegen haben ganz andere Sorgen: verpasst man den richtigen Moment sie zu essen, wird ihr Fleisch schnell matschig und färbt sich unappetitlich braun. Damit soll nun Schluss sein. Wissenschaftler der University of California Riverside (UCR) haben die Tragweite des Problems erkannt und jahrzehntelang an einer optimierten Variante getüftelt – mit Erfolg.

Luna UCR – die ultimative Avocado?

Die neue Sorte mit dem klanghaften Namen Luna UCR. Ihr Geschmack ähnele der beliebten Hass-Avocado, schmecke aber "blumiger" und die Textur cremiger, zitiert das "Times Magazine" Mary Lu Arpaia, eine Gartenbauerin an der UCR. Das allein macht sie aber noch nicht besonders – ihre Schale aber. An ihr soll man in Zukunft mit nur einem Blick erkennen können, ob die Frucht reif ist oder nicht. Demnach färbt sie sich von Smaragdgrün in ein dunkles Schwarz, sobald den perfekte Reifegrad zum Verzehr erreicht hat. Damit ist die Luna UCR die benutzerfreundlichste Avocado, die es jemals gab.

Die Avocado 2.0 hat laut des Forscherteams allerdings noch weit mehr Vorteile. Ihr Anbau soll einfacher und umweltverträglicher sein, als die der Hass-Avocado. So seien die Bäume zwar genauso ertragreich, aber kleiner. Sie benötigen daher nicht nur weniger Platz, die Ernte ist auch leichter. Kommt sie auch mit weniger Wasser und Strom aus? "Möglicherweise" meinen die Wissenschaftler und halten sich bedeckt. In Euphorie ausbrechen sollten Verbraucher ob der Nachricht ohnehin nicht, bis es die Super-Avocado in Läden zu kaufen gibt, werden noch einige Jahre vergehen.

Quelle: UCR, Time Magazine, Standardmedia