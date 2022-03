Starkoch und Moderator Anthony Bourdain bereiste die kulinarische Welt wie kein anderer. Nun ist mit "World Travel" postum ein "gnadenlos subjektiver Reiseführer" erschienen: Er ist eine Hommage an einen großen Entdecker und Genießer.

New York, 2018. An einem Nachmittag im Frühjahr machen sich Anthony Bourdain und Laurie Woolever auf eine große Reise. Sie beginnt mit einem A für Argentinien und endet mit einem V für Vietnam. Es ist eine Reise kreuz und quer über den Globus, eine Reise, auf der Bourdain ununterbrochen rauchte. Er rauchte, obwohl er eigentlich aufgehört hatte zu rauchen. Er rauchte so viel, dass Woolever schnell stank "wie nach einer Kneipentour durch die Hölle der 1990er". Und es ist eine Reise, für die sie New York nicht verließen, nein, nicht einmal den Esstisch. Denn es handelte sich um eine erzählte Reise, genährt aus Erinnerungen und Anekdoten, die später zu "World Travel. Ein gnadenlos subjektiver Reiseführer" werden sollte. Das Buch ist nun postum erschienen. Es ist eine Hommage an einen großen Abenteurer und einen noch größeren Geschichtenerzähler.

Anthony Bourdain war ein Rockstar am Herd. Starkoch. Bestsellerautor. Reisereporter. Berühmt wurde der US-Amerikaner durch sein Buch "Geständnisse eines Küchenchefs" und durch unzählige Reisereportagen wie "Eine Frage des Geschmacks", "No Reservations" oder "Parts Unknown", für die er mit mehreren Emmys ausgezeichnet wurde. Sie alle verband ein gemeinsames großes Thema: Kulinarik. Anthony "Tony" Bourdain war nicht nur ein großer Entdecker, sondern auch ein großer Genießer. Aber auch einer, der am Ende nicht mehr konnte. Wenige Monate nach dem Treffen mit Woolever in New York nahm sich Bourdain das Leben. Er wurde 61 Jahre alt.

"World Travel": Ein Reiseführer, der vielleicht gar keiner ist

"Wenn ich gewusst hätte, dass dieses Treffen das einzige war, das wir zu diesem Buch hatten, hätte ich jeweils nachgehakt, als er sagte: 'Das besprechen wir dann noch genauer' oder 'Schauen wir mal, was du aufstöberst'", erinnert sich die Co-Autorin in der Einleitung des Buchs. Sie haderte: aufgeben oder weitermachen? Und beschloss, dass die Welt eben vielleicht doch noch einen weiteren Reiseführer brauche, "mit Tonys derbem Witz, seinen nachdenklichen Beobachtungen und einigen verschmitzten Bemerkungen aus den hintersten Winkeln seines geschundenen Herzens, zusammengefügt aus den brillanten und urkomischen Sätzen, die er über die Welt und seine Sicht darauf gesagt und geschrieben hat".

Sie hatte den Nachmittag, an dem Bourdain kettenrauchend von einem Thema zum nächsten sprang, auf Band. Konnte sich immer wieder anhören, wie sich der Globetrotter an Gerichte, Hotels, Menschen erinnerte, eben an all die Dinge, die sich nach fast 20 Jahren reisen fürs Fernsehen so in seinen Kopf und in sein Herz gebrannt hatten, dass er sie aus dem Gedächtnis erzählen konnte. Diese Aufnahme sollte die Grundlage für "World Travel" bilden, einen Reiseführer, der vielleicht gar keiner ist.

Statt den Essays, die Bourdain schreiben wollte, kommen nun Freunde, Familienangehörige und Kollegen zu Wort, die sich an gemeinsame Erlebnisse erinnern. Das Buch lebt von seinen Anekdoten, den atmosphärischen Erinnerungsfetzen, dem Erzählton und verzichtet auf detaillierte Informationen zu Reiserouten, Preisen und ähnlichem. Wer das suche, der müsse "sich zusätzlich noch einen dicken, detaillierten Reiseführer für eine konkrete Stadt oder ein Land anschaffen oder eben im Internet nachschauen".

Bourdain: "Wisst ihr was? Man muss das Leben genießen."

Bourdain reiste Zeit seines Lebens mehr, als andere sich überhaupt nur vorstellen können. Seine Arbeit führte ihn in die entlegensten und aufregendsten Winkel der Welt. "World Travel" ist eine Sammlung seines Reise-Erfahrungsschatzes, voller persönlicher Lieblingsorte und kulinarischer Empfehlungen. Dabei ist es mehr Inspirationsgeber als Reisebegleiter. Das Buch ist ein Nachschlagewerk wie ein wilder Ritt durch 43 Länder in alphabetischer, nicht etwa geografischer Reihenfolge. So geht es von Indien direkt nach Irland, von dort weiter nach Israel. In manchen Kapiteln erhalten die Leser einen tieferen Einblick (USA, Frankreich), in anderen Ländern machen Bourdain und Woolever nur einen kurzen Zwischenstopp. Salvador in Brasilien ist ein solcher Ort. Salavador sei unbedingt eine Reise wert, auch für Leute, die Angst vor Reisen hätten.

"Nein! Wisst ihr was? Man muss das Leben genießen. So einen Ort darf man nicht verpassen, denn es gibt nicht so viele vergleichbar tolle Orte und Städte auf dieser Welt", beschreibt Bourdain in seinem unnachahmlichen Bourdain-Stil in einer Folge von "Parts Unknown". "In Salvador ist man mitten im Herzen von Brasilien – hier ist die Magie zu Hause. Um hierherzukommen, muss man nur dem Lockruf der Trommeln folgen. Alle wiegen die Hüften und sind ständig in Bewegung. Hier ist jeder sexy. Ich weiß nicht, ob das am Alkohol liegt, an der Musik oder der tropischen Hitze." Was es dazu zu essen gibt? Natürlich queijo coalho, Grillkäse auf kleinen Spießen, welche die Straßenhändler verkaufen.

