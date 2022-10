Die Mode der 90er-Jahre ist zurück. Die Sneaker haben wieder Plateau, das Choker-Band ist zurück an den Hälsen und Mikro-Sonnenbrillen en vogue. Aber was ist mit den kulinarischen Trends dieser Zeit? Was war in, als Rednex' "Cotton Eye Joe" im Radio rauf- und runterdudelte?

Der Film "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" kam zwar schon '89 raus, aber auch in den 90ern hatte man ein Faible für Miniaturen. Klein, herzhaft und mit ein paar Bissen weg - das war das Motto. Aus den Würstchen wurden Mini-Würstchen - gern aus dem Glas. Und auch die Pizza wurde zum handlichen Snack im Hosentaschenformat.

Schichtsalat und Single Malt

Auch wenn der Schichtsalat heute nicht mehr unbedingt das Mitbringsel der Stunde bei Grillabenden ist und getrocknete Tomaten ihre Boom-Zeit hinter sich haben, Vieles, was damals eine absolute Neuheit auf den Tellern war, erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Der Rucola ist aus den Supermarktregalen genauso wenig wegzudenken, wie das Rinds-Carpaccio als Vorspeise.

Die 90er waren nicht nur die große Stunde von Wodka-Redbull, auch Alkopops stürmten auf den Markt und versüßten vor allem den jungen Konsumenten die Parties. Stichwort: Komasaufen. Die Älteren setzten lieber auf den gediegenen Single Malt Whisky. Er entwickelte sich zu der Spirituose für Kenner - und Angeber.

10 Foods-Trends, die in den 90er-Jahren den Ton angaben, stellen wir in der Fotostrecke oben vor.