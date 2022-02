Ärzte empfehlen drei ausgewogene Mahlzeiten am Tag, aber welche davon ist für die Menschen verschiedener Länder die wichtigste? Die Statista-Grafik gibt Aufschluss darüber.

Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Ganz klar ja, sagen 42 Prozent der für das Essen & Ernährung Special des Statista Global Consumer Survey befragten Chines:innen. In Deutschland liegt dagegen das Abendessen knapp vorne. Aber im Prinzip ist die Nation bei Mahlzeiten unter der Woche dreigeteilt, wie der Blick auf die Grafik zeigt.

Das Mittagessen gilt nur in Italien als die in der Woche wichtigste Mahlzeit - ansonsten hat es einen eher schwierigen Stand. Etwas anders sieht das hierzulande übrigens am Wochenende aus. Samstags und sonntags ist das Mittagessen die Nummer 1. Aber zurück zu den Werktagen: Im Vereinigten Königreich liegt das Dinner mit 47 Prozent klar vorn. Auch in Schweden und den USA wird am liebsten zu Abend gegessen. Etwa anders sieht es übrigens am Wochenende aus.