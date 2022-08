Sehen Sie im Video: Millionen Views auf Tiktok – Koch verwandelt günstige Fast-Food-Menüs in echte Gourmet-Mahlzeiten.





























Danny Kim ist Food-Influencer und er hatte eine witzige Idee. Er fordert Köche heraus, billige Fast-Food-Mahlzeiten in Gourmet-Gerichte zu verwandeln. Im Stil von Challenges legt er den professionellen Köchen Fast-Food-Mahlzeiten vor und bittet sie diese zu verwandeln.





"Es ist im Grunde ein Showdown", sagte Kim. "Ich möchte die Talente der Köche zeigen, indem ich sie herausfordere, etwas Billiges in etwas zu verwandeln, das der gehobenen Küche würdig ist."

Ein Video, das mehr als 28 Millionen Aufrufe hat, zeigt einen Koch, der ein McDonalds Menü in gleich drei Gourmet-Mahlzeiten verwandelt.

Er zählt auf:

Dann geht es los…

Zuerst werden die Teile des McDonalds Menüs vorbereitet.

Doch der Koch begnügt sich nicht mit alltäglichen Zutaten.

Sein Gourmet-Burger wird in das Fettnetz, das Fettgewebe des Schweinemagens eingewickelt.

Ein weiteres Highlight: Aus den Pommes wird eine Pasta-Füllung.

Die Pommes-Pasta werden mit schwarzen Trüffeln aufgepeppt.

Das Dessert nennt sich Baked Alaska und besteht im Kern aus dem McDonald’s Milkshake.

Die TikTok-User sind begeistert von der beeindruckenden Transformation. 3 Millionen Mal wurde das Video von Danny Kim bereits geliked.

