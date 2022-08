Drinks ohne Alkohol müssen nicht langweilig sein, auch sie können Effekte auf Körper und Geist haben – die richtigen Pflanzenstoffe machen es möglich. stern-Expertin Ilona von thetastebar.de stellt ihre aktivierenden Favoriten vor.

Mit dem Aufschwung der Drinks ohne Alkohol entwickelt sich eine aufregende neue Getränkekategorie: alkoholfreie Getränke mit Wirkung. Führend in diesem Bereich ist das britische Unternehmen Three Spirit. In Zusammenarbeit mit Botanikern wurden raffinierte Drinks mit natürlichen pflanzlichen Stoffen kreiert, die positive Effekte auf Körper und Geist haben. Sie sollen beispielsweise die Stimmung verbessern oder vor dem Schlafengehen entspannen.

Livener, der "Party-Starter"

... mit frischen Aromen von Wassermelone, Granatapfel und Hibiskus. Der sibirische Ginseng verleiht ihm eine feurige Note, die auf angenehme Weise brennt und außerdem das Durchhaltevermögen und die Libido steigert. Weitere kraftvolle Inhaltsstoffe sind die amazonische Guayusa, die voll natürlichem Koffein ist, das wach macht. Die adaptogene Schisandra-Beere hilft außerdem, Stress abzubauen.



Tipp: Mische den Livener mit Sekt oder Tonic, um einen energiegeladenen Aperitif zu kreieren, der die Nacht einleitet.

Social Elixir, der krautige Stimmungsaufheller

... das reichhaltige und doch weiche Social Elixir ist sanft mit Agavennektar gesüßt und hat tiefere Noten von rohem Kakao, Passionsblume und Kümmel. Dazu kommt der kraftvolle Löwenmützenpilz, der hilft, den Geist zu fokussieren und Stress abzubauen sowie das natürliche Aphrodisiakum Damiana, das die Stimmung verbessert und für ein Flirt-Gefühl sorgt. Yerba Mate und grüner Tee sorgen außerdem für Energie während des Abends.



Tipp: Social Elixir schmeckt hervorragend mit Ingwerbier oder Tonic Water.

Nightcap, der holzige Traummacher

... schmeckt warm und leicht würzig durch Melonenhopfen, Lakritz und Ingwer. Zudem steckt der Nightcap voller entspannender Inhaltsstoffe wie Baldrianwurzel, Melisse und dem adaptogenen Ashwagandha. Er ist das Getränk, das du vor dem Schlafengehen genießen solltest, um den Geist zu entspannen. Er bereitet dich auf eine gute Nachtruhe vor.



Tipp: Nightcap wird am besten pur auf Eis getrunken, kann aber auch mit Tonic gemischt werden.

Ilona ist die Mitbegründerin des alkoholfreien Online-Shops thetastebar.de, der sich auf handverlesene, alkoholfreie Getränke spezialisiert hat. Für den stern stellt die Expertin ihre Highlights vor. © privat

Three Spirit verwendet nur die hochwertigsten Zutaten für die Herstellung ihrer drei einzigartigen Getränke, Livener, Social Elixir und Nightcap. Die Produkte sind zu 100 Prozent natürlich, vegan und glutenfrei, aber aufgrund der hohen Konzentration an aktiven Pflanzenstoffen werden sie nicht für schwangere oder stillende Frauen empfohlen.

