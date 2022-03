Was gibt es besseres als frischen Apfelkuchen? Das süße Gebäck ist ein absoluter Klassiker, die schnelle Variante aus der Mikrowelle dabei besonders fluffig und locker. In nur drei Minuten zubereitet ist das leckere Gebäck verzehrfertig kann noch warm genossen werden. Das Rezept.

Der zimtig-fruchtige Duft von Apfelkuchen weckt wahrlich heimische Gefühle und Erinnerungen – an laue Sommertage im Garten der Oma oder kuschelige Herbstabende daheim auf dem Sofa, stets mit einem Stück des saftigen "All-Time-Favorites" in der Hand.

Apfelkuchen zählt zu den beliebtesten Kuchen weltweit – und das seit nun schon mehr als sechs Jahrhunderten. Auch wenn oft angenommen wird, der "Apple Pie" stamme aus den USA – seinen wahren Ursprung findet das Gericht in Europa, genauer gesagt im England des 15. Jahrhunderts. Erstmals erwähnt wurde der Apfelkuchen 1590, als der britische Dramaturg Robert Greene mit "Dein Atem ist wie der Duft von Apfelkuchen" den ersten schriftlichen, wahrlich poetischen Nachweis zum Gebäck lieferte. Bis heute ruft der Apfelkuchen vorrangig positive Emotionen hervor – allein der Duft der süßen Speise weckt Kindheitserinnerung und vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit und Heimat.

Schneller Genuss aus der Tasse

Mittlerweile gibt es schier unzählige Varianten des süßen Gebäcks, selbst Wikipedia definiert den Apfelkuchen als "Oberbegriff für alle feinen Backwaren, die Äpfel als namengebende Zutat beinhalten". So reicht das Sortiment vom gedeckten, über den versunkenen bis hin zum gestrudelten Apfelkuchen, umfasst eine schwedische Rezeptur, eine französische, den "Classic American Pie" oder eine altdeutsche Variante – um nur einige wenige aufzuzählen. Und auch wenn die Großmütter dieser Welt bei der Vorstellung eines Apfelkuchens aus der Mikrowelle vermutlich entsetzt die Augen aufreißen werden, dieses Rezept ist in jedem Fall einen Versuch wert und hat dank des Apfels als "namengebende Zutat" eine Daseinsberechtigung auf der Liste der Apfelkuchen offiziell verdient.

Zutaten:

1 Avocado, 1 EL Honig oder Ahornsirup, 2 TL Kakaopulver, ungesüßt





Zubereitung:

Ausgelöffelte Avocado, Kakaopulver und Honig oder Ahornsirup miteinander vermengen. In Förmchen oder Schalen füllen, kühl stellen - und genießen. Mehr

Zudem ist der schnelle Tassenapfelkuchen nicht nur in Rekordgeschwindigkeit von weniger als drei Minuten zubereitet, sondern besteht zudem aus lediglich einer Hand voll Zutaten, die sich in so gut wie jeder Küche finden lassen dürften. Auch die Zubereitung könnte simpler nicht sein: Ein Apfel wird in kleine Stücke geschnitten und zusammen mit Ei, Mehl, Backpulver, Zimt und Zucker sowie zerlassener Butter, einer Prise Salz und einem Schuss Mehl vermengt. Schon wandert das Küchlein in die Mikrowelle und ist nach ein bis zwei Minuten verzehrfertig. Das Beste: Das Küchlein ist jetzt, frisch gebacken, so richtig saftig und kann sofort – noch warm – genossen werden. Vorsicht, heiß!

Tipp: Anspruchsvolle Gourmets können zu dem Blitz-Gebäck aus der Tasse eine schnelle Vanillesauce servieren. Dafür einfach ein halbes Päckchen Vanille-Puddingpulver mit 250 Milliliter Milch und drei Esslöffeln Zucker verrühren, aufkochen und auf kleiner Flamme etwa eine Minute köcheln lassen.

Rezept für einen saftigen Apfelkuchen aus der Mikrowelle

Zutaten

1/2 mittelgroßer Apfel

1 Teelöffel Zitronensaft

30 Gramm Butter

1 Ei

15 Gramm Zucker

50 Gramm Weizenmehl, Type 405

1 Päckchen Vanillezucker

½ Teelöffel Ceylon-Zimt

¼ Teelöffel Backpulver

1 Prise Salz

1 Teelöffel Milch

Zubereitung